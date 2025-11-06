Runjaić całkowicie zaskoczył. Nagle zaczął mówić o powrocie do Legii

Już niedługo - w czwartek o 18:45 - rozpocznie się wyjazdowy mecz Legii z NK Celje w Lidze Konferencji. Szkoleniowcem stołecznej drużyny będzie w tym spotkaniu Inaki Astiz, który zastąpił Edwarda Iordanescu. Wydaje się jednak, że nie ma on większych szans, żeby pozostać dłużej na stanowisku pierwszego trenera.

Runjaić zaczął mówić o powrocie do Legii. "Nie ma co wybiegać za daleko w przyszłość"

Z Legią łączeni są kolejni trenerzy - w medialnych plotkach pojawiali się już Davide Ballardini, Paco Jemez czy Nenad Bjelica. Teraz okazuje się, że na dzisiejszym meczu Legii z NK Celje pojawi się Kosta Runjaić. Były szkoleniowiec stołecznej drużyny obecnie prowadzi włoskie Udinese. Na razie więc nie ma szans na jego powrót do Legii.

- Nie snuję dalekosiężnych planów, koncentruję się na pracy w Udinese. Wiek i doświadczenie uczą mnie, że nie ma co wybiegać za daleko w przyszłość, marzyć i rozważać, lepiej koncentrować się na codziennej pracy, zadaniach i czekać, co przyniesie życie. W tej chwili jestem bardzo zadowolony z pobytu we Włoszech i pracy w Udinese - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Szkoleniowiec ocenił też Inakiego Astiza, który dzisiaj poprowadzi Legię w swoim drugim meczu. - To wspaniały człowiek i świetny specjalista, ma ogromną wiedzę i odpowiednie podejście, a przy okazji bardzo dobrze zna Legię, z którą jest związany od wielu lat, zna klub, jego organizację i kulturę, drużynę i piłkarzy. Czasem potrzeba trochę szczęścia, by dostać pracę jako trener - stwierdził.

Według Runjaicia Legia wygra mecz z NK Celje 2:1. Początek spotkania już o 18:45. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.