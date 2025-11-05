Media: Widzew idzie na całość! Chce sprowadzić reprezentanta Polski

Od kiedy Robert Dobrzycki ma większościowy pakiet udziałów w Widzewie Łódź, to w klubie pojawiło się sporo pieniędzy na transfery. Widzew zamierza wrócić do czołówki PKO Ekstraklasy, a w przyszłości także do europejskich pucharów. Latem do czterokrotnego mistrza kraju przybyli m.in. Andi Zeqiri, Mateusz Fornalczyk, Sebastian Bergier, czy też Angel Baena. Na razie jednak łodzianie nie zachwycają własnych kibiców. Po czternastu kolejkach PKO Ekstraklasy zajmują 11. miejsce z dorobkiem 17 punktów.

Dobrzycki planuje kolejne transfery

Obecnie drużynę prowadzi Igor Jovicević i to już trzeci szkoleniowiec Widzewa w sezonie 2025/26. Jak się okazuje, Robert Dobrzycki planuje zimą kolejne wzmocnienia w składzie drużyny. Portal Meczyki.pl poinformował, że transferów ma być znacznie mniej, lecz klub postawi na jeszcze bardziej jakościowych zawodników - z półki, która dotychczas rzadko była osiągalna dla klubów PKO Ekstraklasy.

Dzięki odpowiednim funduszom klub może sobie na to pozwolić. Co ciekawe, na celowniku Widzewa jest Kacper Kozłowski, reprezentant Polski. 22-latek jest obecnie zawodnikiem tureckiego zespołu Gaziantep FK. Dlaczego transfer miałby dojść do skutku?

Dariusz Adamczuk, który od niedawna pracuje w Widzewie, doskonale zna Kozłowskiego. Obaj panowie mieli okazję współpracować ze sobą w Pogoni Szczecin. Adamczuk też pomagał zawodnikowi przy transferze do Brighton.

Kozłowski wrócił do kadry po dłuższej przerwie

12 października w meczu z Nową Zelandią Kozłowski zagrał w seniorskiej reprezentacji Polski po raz pierwszy od czterech lat. Powołanie od Jana Urbana pokazuje, że 22-latek wraca na dobre tory.

W Turcji spisuje się solidnie. Pojawił się na boisku w jedenastu spotkaniach ligowych i strzelił trzy gole. Gdyby Widzewowi udało się dokonać tego transferu, to moglibyśmy mówić o wielkim wydarzeniu i sukcesie.