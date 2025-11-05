Hit! Trenował w La Liga, teraz zgłosił się do Legii Warszawa

Wokół Legii wciąż jest bardzo głośno. Najpierw trąbiono nt. sytuacji Edwarda Iordanescu, który poinformował klub, że jest gotów odejść. Ostatecznie doszło do rozstania nieco później, więc teraz w mediach pojawiło się dużo plotek nt. jego następcy. Przewinęło się wiele nazwisk, takich jak np. Nenad Bjelica. Tomasz Hajto w Polsacie Sport polecał Roberta Kolendowicza, albo szkoleniowca z Niemiec.
Niedawno do przestrzeni medialnej przebiła się informacja, iż Davide Ballardini został zaproponowany władzom stołecznego klubu. W przeszłości prowadził on takie marki jak: Genoa, Sassuolo czy Palermo. Ma on przyklejoną łatkę "strażaka", bo współpracował z zespołami, które walczyły o utrzymanie. Więcej informacji nt. tej kandydatury otrzymał Aleksander Bernard ze Sport.pl.
"Sport.pl skontaktował się z otoczeniem trenera Ballardiniego, by zweryfikować te doniesienia. Z tego, co się dowiedzieliśmy, wynika, że Ballardini z chęcią obejmie klub spoza Włoch i rozpocznie pracę za granicami swojej ojczyzny. Czy faktycznie może on objąć Legię? - Na razie nie było żadnego kontaktu ze strony klubu - słyszymy" - poinformował.
Teraz serwis goal.pl ustalił nazwisko kolejnego kandydata, który został zaproponowany Legii Warszawa. "Z naszych najnowszych ustaleń wynika, że do Legii wysłano też CV niezwykle charyzmatycznego, w Hiszpanii znanego wszystkim szkoleniowca, a więc Paco Jemeza (55 lat)" - czytamy.
Paco Jemez pracował w takich klubach jak Rayo Vallecano (2012 - 2016 oraz 2019 - 2020), UD Ibiza, Las Palmas, Granada, czy Cruz Azul, w którym aktualnie występuje reprezentant Polski - Mateusz Bogusz.
