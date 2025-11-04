Z Serie A do Legii? Mamy nowe wieści ws. trenera. "Z chęcią"

Od przełomu października i listopada Legia Warszawa nie ma trenera na stałe. Edward Iordanescu stracił pracę po tym, jak Legia przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Obie strony dogadały się ws. rozwiązania umowy. Tymczasowym trenerem Legii, co najmniej do listopadowej przerwy na zgrupowania reprezentacji, będzie Inaki Astiz, który od października 2021 r. pracował w Legii jako asystent różnych trenerów. Astiz poprowadził Legię w meczu z Widzewem Łódź (1:1) i bedzie pracował jeszcze przy spotkaniach z NK Celje (06.11) i Termaliką Bruk-Betem Nieciecza (09.11). Kto będzie nowym trenerem?

We wtorek portal goal.pl podawał, że władzom Legii został zaproponowany Davide Ballardini, który w ostatnich latach prowadził Palermo, Genoę, Cremonese i Sassuolo. Ballardini pozostaje bez zatrudnienia od czerwca 2024 r. We Włoszech Ballardini często był określany "strażakiem", bo pracował głównie z klubami, które walczyły o utrzymanie. Czy faktycznie coś jest na rzeczy?

Sport.pl skontaktował się z otoczeniem trenera Ballardiniego, by zweryfikować te doniesienia. Z tego, co się dowiedzieliśmy, wynika, że Ballardini z chęcią obejmie klub spoza Włoch i rozpocznie pracę za granicami swojej ojczyzny. Czy faktycznie może on objąć Legię? - Na razie nie było żadnego kontaktu ze strony klubu - słyszymy.

Przy okazji dopytaliśmy o to, jakie wymagania finansowe może mieć Ballardini. Według doniesień z polskich mediów, Edward Iordanescu wynegocjował sobie kontrakt z Legią z pensją na poziomie 500-600 tys. euro (to około 2-2,5 mln złotych). Czy gdyby taka pensja została zaproponowana Włochowi przez Legię, to czy ona przekonałaby Ballardiniego do pracy w Warszawie? - Być może - dodaje nasze źródło.

Warto zaznaczyć, że jest to relacja z jednej, w tym przypadku włoskiej, strony. Nie należy się spodziewać, że Legia konkretnie odniesie się do tych doniesień. Wysłaliśmy zapytanie do Legii z prośbą o komentarz, bądź o przekazanie kontaktu do Michała Żewłakowa, dyrektora sportowego Legii, by móc zapytać go o to osobiście. Jeżeli pojawi się odpowiedź, artykuł będzie stosownie zaktualizowany.

Do tej pory jedynym włoskim trenerem w Ekstraklasie był Gino Lettieri, który prowadził Koronę Kielce w latach 2017-2019.

W samej Legii było co najmniej kilku zagranicznych trenerów w XXI wieku - Dragomir Okuka, Aleksandar Vuković (Serbia), Dean Klafurić, Romeo Jozak (Chorwacja), Henning Berg (Norwegia), Besnik Hasi (Albania), Ricardo Sa Pinto czy Goncalo Feio (Portugalia).