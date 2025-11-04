Widzew ma rozmach. "Jest umowa z wielkim graczem"

Widzew Łódź to zespół mający naprawdę spore ambicje. Przed sezonem 2025/2026 sprowadził kilkunastu nowych zawodników, w tym Andiego Zeqiriego za 2 miliony oraz Mariusza Fornalczyka za 1.5 miliona euro. Mówiło się wtedy, że ekipa, która jeszcze niedawno grała w 1. lidze, może nawet włączyć się do walki o mistrzostwo. I choć obecnie jej wyniki rozczarowują, to władze klubu z optymizmem i nadziejami patrzą w przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Widzew ma rozmach. Chce stadionu na ponad 30 tysięcy widzów

Podczas weekendowego domowego meczu Widzewa Łódź z Legią Warszawą na trybunach zasiadło 17 894 widzów. To oznaczało rekord obiektu, który do tej pory wynosił 17 879 i pochodził z sezonu 2023/2024, kiedy łódzka ekipa mierzyła się z Lechem Poznań. Jak twierdził jednak Michał Rydz, prezes klubu, to żadne zaskoczenie. Bo zainteresowanie kupnem biletów wyrażało znacznie, a to znacznie więcej kibiców.

ZOBACZ TEŻ: Wejście smoka w hicie Ekstraklasy! Sensacja w czubie tabeli

Widzew od dłuższego czasu myśli o powiększeniu pojemności swojego stadionu. Obecnie rozmawia na ten temat z władzami Łodzi, które muszą wyrazić zgodę na rozbudowę, bo obiekt przyjmujący piłkarzy Igora Jovicevicia jest miejski. Wygląda jednak na to, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Władze klubu ogłosiły, że podpisały umowę z JSK Architekci, firmą architektoniczną, która odpowiadała za projekt wielu znanych stadionów w Polsce, w tym m.in. Narodowego w Warszawie. "Jest umowa z wielkim graczem" - czytamy na lodzkisport.pl.

Łódzki klub docelowo chce mieć obiekt, który pomieści do 30-32 tysięcy kibiców. Zadaniem JSK Architekci jest jak na razie "opracowanie tak zwanego studium wykonalności rozbudowy stadionu". Jak twierdzą władze Widzewa: skala oraz kosztorys przedsięwzięcia mają zostać bliżej przedstawione w pierwszym kwartale 2026 roku.

- Ten proces będzie wymagał zaangażowania i wiedzy wielu stron: architektów, Klubu, Urzędu Miasta, służb miejskich, ale także Ekstraklasy SA, Liveparku czy w określonych przypadkach nawet przedstawicieli UEFA. Czeka nas bardzo wiele pracy, przed nami intensywne tygodnie. Trzeba pamiętać także, że opracowywanie dokumentacji to jedno, a obecny stan prawny stadionu to drugie. Samo studium wykonalności będzie jedynie wstępem do rozmów z Urzędem Miasta o tym, jakie są faktyczne możliwości w zakresie formalnej realizacji takiej inwestycji i przede wszystkim jej finansowania. Chcemy jednak dokładnie przedstawić swoje oczekiwania dotyczące tego, jak Serce Łodzi powinno wyglądać - podsumował prezes Michał Rydz, cytowany przez oficjalną stronę Widzewa.