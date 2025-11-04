Oto nowy trener Legii? Boniek mówi wprost: "Bardzo ciekawy ruch"

31 października br. zakończył się etap w Legii Warszawa związany z pracą Edwarda Iordanescu. Rumuński trener rozstał się z Legią po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Jego tymczasowym następcą został Inaki Astiz, asystent w sztabie Iordanescu. Hiszpan poprowadził Legię w meczu z Widzewem Łódź (1:1) i będzie jeszcze na ławce trenerskiej przy okazji spotkań z NK Celje (06.11) i Termaliką Bruk-Bet Nieciecza (09.11). "Przegląd Sportowy Onet" podał, że Legia sonduje możliwość zatrudnienia Jacka Magiery. Czy to byłby dobry ruch?

Boniek mówi o Magierze w Legii. "To bardzo ciekawy ruch"

Czy Magiera byłby dobrym trenerem dla Legii? Swoją opinię w "Prawdzie Futbolu" wygłosił Zbigniew Boniek, były prezes PZPN. Boniek zwrócił uwagę na klimat, jaki panuje wokół Legii.

- Magiera w Legii to nie byłby głupi ruch, tylko trzeba by zobaczyć, jak mocny Jacek wszedłby do klubu. Ten musi czuć przyjaźń tych, którzy są nad nim, musi czuć, że jego pozycja jest mocna i to są rzeczy ważne. Natomiast nie wiem, jakby to było w stosunku do Magiery, bo w Legii właściwie każdy trener jak przegra jeden-dwa mecze, to jest wielki znak zapytania: czy się nadaje, czy nie nadaje. To na pewno trenerowi nie pomaga - powiedział.

Boniek stwierdził, że pewne obiekcje wobec takiego ruchu mógłby mieć Jan Urban. - Uważam, że jakby Jacek Magiera poszedł do Legii, to byłby to bardzo ciekawy ruch. Nie wiem tylko, czy Janek Urban byłby zadowolony, że traci asystenta. Opcja na pewno jest ciekawa. To przede wszystkim trener-legionista, który ma doświadczenie, który zna polską rzeczywistość, a to też się liczy - dodał.

- Wiem, że Jacek jest poważnym człowiekiem, ale nie wiem, czy jakby dostał dzisiaj ofertę, to by powiedział: "przepraszam, chcę zakończyć z kadrą okres do mistrzostw świata". Tak samo było z Czesławem Michniewiczem, który się wypisał z kadry - podsumował.

Magiera jest aktualnie asystentem w sztabie Jana Urbana w reprezentacji Polski. Z Legią był związany jako piłkarz (1997-2000, 2000-2006) i jako szkoleniowiec - najpierw jako asystent (2006-2013), trener rezerw (2014-2015) i trener pierwszego zespołu (2016-2017). W latach 2021-2022 i 2023-2024 Magiera był trenerem Śląska Wrocław.