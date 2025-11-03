Był sam początek meczu. Oto co zrobili kibice rewelacji Ekstraklasy

Na koniec 14. kolejki ekstraklasy Cracovia podejmowała na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Faworytem byli gospodarze, którzy coraz śmielej pukają do czołówki. Goście również pozytywnie zaskakują w tym sezonie. Sporo działo się już od początku spotkania, ale nie na boisku. Do scen doszło na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio trenerem Radomiaka. Żelazny: To bardzo trudny człowiek. Co się wydarzyło w Dunkierce?

Cracovia remisuje z Zagłębiem, ale to o działaniach na trybunach będzie się mówić najwięcej

Z miejsc, które zajmują najbardziej zagorzali fani Cracovii, słychać było głośne okrzyki: "piłka nożna bez kibiców". I nagle trybuna opustoszała. Powód? Najpewniej był to protest. Przeciwko komu? Policji. I raczej nie był wcześniej zaplanowany.

O wszystkim poinformował profil Ekstraklasowe Przemyślenia na X. "Protest kibiców Cracovii!! Kibice opuszczają sektor D. Prawdopodobnie policja przechwyciła oprawę przygotowaną na okoliczność 40. rocznicy zgody z Sandecją Nowy Sącz" - czytamy.

Kibice niewiele jednak stracili. Groźnych akcji w tym spotkaniu było jak na lekarstwo. Aktywniejszą stroną byli gospodarze. Częściej pojawili się pod polem karnym, ale na szanse bramkowe się to nie przekładało. W 41. minucie znakomitą okazję, a nawet kilka miała Cracovia, ale paradę w bramce zaliczył Jasmin Burić. W drugiej połowie tempo gry zdecydowanie spadło. Najlepszą szansę miał Filip Stojilković, ale znów golkiper popisał się interwencją. Inicjatywy było coraz mniej i wydawało się, że ostatecznie padnie remis.

Zobacz też: Zabójcze 4 minuty dla Śląska! Sensacyjny wicelider I Ligi.

Tak też się stało. Podział punktów raczej żadnej ze stron nie usatysfakcjonował. Cracovia zajmuje czwartą lokatę z dorobkiem 22 punktów po 13 spotkaniach. Do lidera, Górnika Zabrze, traci siedem "oczek". A co z Zagłębiem? Plasuje się na 9. miejscu z 18 punktami na koncie. Kolejne mecze obie drużyny rozegrają już w piątek 7 listopada. Cracovia zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom, a Zagłębie podejmie na własnym stadionie Górnik Zabrze.