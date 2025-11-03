Tak wyglądał powrót Goncalo Feio do Ekstraklasy. Gol w 93. minucie

Radomiak Radom miał udany początek sezonu. W pierwszych kolejkach Ekstraklasy m.in. pokonał pewnie Pogoń Szczecin oraz Raków Częstochowa. Z czasem jednak jego wyniki się zauważalnie pogorszyły. To sprawiło, że posadę stracił Joao Henriques. Kibice nie musieli długo czekać, żeby poznać nazwisko nowego trenera. Został nim Goncalo Feio.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Radomiak Radom pokonał Lechię Gdańsk. Udany debiut Feio

Portugalczyk w maju pożegnał się z Legią Warszawą i niedługo później znalazł pracę w USL Dunkerque. Tam jednak wytrzymał tylko parę tygodni i ostatecznie po kilku miesiącach wrócił do Ekstraklasy. W pierwszym meczu jego Radomiaka Radom czekało starcie z Lechią Gdańsk, a więc zespołem, który obecnie znajduje się w strefie spadkowej, a w poprzedniej kolejce przegrał z Rakowem Częstochowa.

ZOBACZ TEŻ: Angel Rodado w reprezentacji Polski?

Radomiak nie miał jednak w poniedziałek łatwego zadania. Gospodarze potrafili dochodzić do sytuacji strzeleckich, tylko napotykali na jeden problem: byli szalenie nieskuteczni. W pierwszej połowie to ekipa Feio wyszła na prowadzenie. Capita dryblował na lewym skrzydle, po czym zdecydował się na zaskakujący strzał. Piłka poszybowała nad bramkarzem Alexem Paulsenem i wylądowała w bramce. To było naprawdę piękne trafienie.

W drugiej połowie wynik przez długi czas pozostawał bez zmian. Obaj szkoleniowcy wprowadzali na boisko kolejnych piłkarzy, starając się wpłynąć na dyspozycję swoich zespołów. Udało się to Goncalo Feio. Abdoul Tapsoba, już po czterech minutach po zameldowaniu się na placu gry, wpisał się na listę strzelców. Trzeba jednak przyznać, że przy tej bramce było sporo przypadku. Piłka odbiła się bowiem od napastnika z Burkina Faso po strzale Roberta Alvesa i wpadła do siatki.

Lechia Gdańsk miała niewiele czasu, żeby doprowadzić do wyrównania. Zdołała jednak uzyskać trafienie honorowe, za sprawą Bogdana Viunnyka w czasie doliczonym, dokładnie w 93. minucie. Sędzia pozwolił obu zespołom grać jeszcze kilka minut, ale wynik spotkania nie uległ zmianie. Radomiak Radom odniósł pierwsze zwycięstwo pod wodzą Goncalo Feio.

Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 1:2 (0:1)

Bramki: Capita 35', Tapsoba 85', Viunnyk 90+3'.