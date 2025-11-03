W Legii mają już go dość. "Nie widziałem czegoś takiego"

Legia Warszawa miała na ten sezon wielkie plany. Pojawiły się wzmocnienia, zespół w teorii powinien walczyć o mistrzostwo Polski. Na razie nic nie zapowiada tego, by Wojskowi zajęli pierwsze miejsce na koniec rozgrywek PKO Ekstraklasy. Trudno będzie również o podium. Obecnie - już bez trenera Edwarda Iordanescu - Legia zajmuje 9. miejsce w tabeli. Jednym z piłkarzy, który mocno zawodzi kibiców i działaczy jest Mileta Rajović.

W Legii są wściekli na Rajovicia. Mecz z Widzewem przelał czarę goryczy

Duński napastnik trafił na Łazienkowską z Watford. Kosztował trzy miliony euro, więc niemałe pieniądze jak na polskie warunki. Rajović rozegrał w Legii już 19 spotkań, lecz zdobył zaledwie 5 bramek. Niektóre z nich padły z rzutów karnych.

Ciekawą opinią na platformie X podzielił się Jakub Majewski, dziennikarz z Warszawy będący blisko Legii. Zauważył bowiem, iż w zespole piłkarze mają już dość Rajovicia. Miarka przebrała się w starciu z Widzewem, gdzie nowy nabytek Wojskowych ponownie zagrał poniżej oczekiwań.

"Chyba nie widziałem jeszcze w Legii, by jeden gracz tak bardzo irytował pozostałych, jak Rajović. Podczas meczu przeciw Widzewowi Wszołek i Augustyniak bardzo wyraźnie okazali swoje niezadowolenie z jego postawy" - napisał Majewski.

Mocna teza ws. Rajovicia. "Po prostu przeszkadza"

"Jeśli dodamy do tego wypowiedź jednego z doświadczonych graczy poza anteną po meczu w Lubinie, w której również bardzo niepochlebnie wypowiadał się o Duńczyku, to będziemy mieli pełnię problemu z tym zawodnikiem. Mając to na uwadze, zaryzykuję tezę, że w szatni mają go dość, bo nie tylko nie pomaga, ale po prostu przeszkadza" - dodał warszawski dziennikarz.

Co ciekawe, od kiedy kontuzji doznał Jean-Pierre Nsame, to Rajović nie ma w ataku mocnego konkurenta. Kibice mocno na niego narzekają. Piłkarze też dołączyli do tego grona, a Duńczyk i tak będzie najpewniej grał w podstawowym składzie.