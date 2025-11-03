Było tuż po meczu. To, co zrobił Papszun, przejdzie do historii

Mecz Jagiellonii z Rakowem dostarczył kibicom wielu emocji. Po spotkaniu zdecydowanie najgłośniej było o zachowaniu sędziego Pawła Raczkowskiego, który przerwał mecz na 10 minut, gdy kibice gospodarzy wywiesili transparent obrażający jego kolegę po fachu Bartosza Frankowskiego (w starciu Jagiellonii z Górnikiem Zabrze skrzywdził białostoczan, nie pokazując czerwonej kartki obrońcy zabrzan). Triumf Rakowa został nieco w cieniu tego zdarzenia, choć zdecydowanie należy docenić to, co częstochowianie ostatnio robią.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE Budowlane Łódź zwycięskie w pojedynku z LOTTO Chemikiem Police. Alicja Grabka wybrana MVP

Raków odżył po kryzysie. Papszun zrobił show na konferencji

Był w tym sezonie moment, w którym Raków graj fatalnie i powoli "przypiekała" go strefa spadkowa. Od końcówki września częstochowianie wygrali sześć z ośmiu meczów, dając się pokonać jedynie Cracovii w lidze (0:2). Wygrana z Jagiellonią na jej terenie to stempel na renesansie formy zespołu Marka Papszuna. Sam trener zresztą na konferencji pomeczowej był w doskonałym humorze. W pewnym momencie został on zapytany o polskich sędziów i ich pogarszającą się formę. Tego, w jaki sposób szkoleniowiec na to odpowie, nie można się było spodziewać.

- A Rakowa nie skrzywdzili w poprzedniej kolejce? No tak, tak, ale o tym nikt nie mówi. Dzisiaj Jagiellonia jest wielkim klubem i wy mówicie, że Jagiellonię skrzywdzili. To jest to, to jest przewaga Jagiellonii. Grał średniak z mocną drużyną. Z mocnym klubem, dużym klubem - powiedział z uśmiechem na ustach Papszun, po czym niespodziewanie zainteresował się butelką bezalkoholowego piwa, która stała na stole.

- Piwko jest kurde. Ktoś pił kiedyś? Kurna. To też widać o postępie - stwierdził trener, z uwagą oglądając butelkę. - Następnym razem będzie alkoholowe może - powiedział prowadzący konferencję. - Ja już swoje wypiłem. Dla mnie nie ma potrzeby - odparł Marek Papszun.

Trener Rakowa podzielił internautów

Jego zachowanie zaskoczyło internautów. Opinie? Dość mocno podzielone. Część odebrała to jako niskiej klasy żarty z Jagiellonii. "Bucowatość na każdym kroku od boiska i ławki po konferencje", "To miało być śmieszne, czy co?", "Żenująca postawa" - to niektóre z komentarzy na portalu X piętnujące jego zachowanie. Nie brakowało jednak i tych, którzy twierdzili, że nie należy demonizować tego typu odpowiedzi, tylko wrzucić na luz. "Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale Marek Papszun bardzo fajnie wypadł na konferencji", "Papszun co wrzucił na luz na tej konferencji. Piękne", "Genialne to było" - czytamy w mediach społecznościowych.