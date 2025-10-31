Media: Oto kto wysłał swoje CV do Legii

Edward Iordanescu zaliczył obiecujący początek w Legii, zdobywając z nią Superpuchar Polski. Im dłużej jednak Rumun jednak pracował w stolicy, tym więcej kontrowersji wzbudzał i tym gorsze wyniki osiągał jego zespół. Po tym, jak wielokrotni mistrzowie Polski przegrali z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski, cierpliwość władz klubu się skończyła. Współpraca z Iordanescu została zakończona.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

To on zastąpi Iordanescu? Ciekawe nazwisko

Od kilku tygodni mówiło się, że jeśli Rumun odejdzie z Legii, to jego naturalnym następcą będzie Aleksandar Vuković. A więc były trener i piłkarz warszawskiej drużyny, o którego kandydaturze Michał Żewłakow oraz jego współpracownicy mieli myśleć już w maju. Ostatnio natomiast coraz częściej w mediach pojawiało się nazwisko Nenada Bjelicy, który też ma doświadczenie z Ekstraklasy.

ZOBACZ TEŻ: Ogromna burza wokół Legii Warszawa. "Najpierw jest płacz"

Czy jednak Legia postawi ostatecznie na kogoś niezapoznanego z polskim środowiskiem piłkarskim? Jest taka możliwość. Roman Kołtoń poinformował na portalu "X", że do Warszawy wpływają oferty z Półwyspu Apenińskiego. - Choćby Gabriele Cioffi (50 lat, preferowany system 1-3-5-2), który ma doświadczenie z Włoch, ale także z Anglii czy ZEA. Samodzielnie pracował w Crawley Town, czy Udinese i Hellas Verona. Jako asystent współpracował między innymi z Gianfranco Zolą, Henkiem ten Cate czy Lucą Gottim - przekazał dziennikarz.

Cioffi po raz ostatni w zawodzie pracował w 2024 roku, kiedy po sezonie współpracy rozstał się z Udinese. Włoch ma też za sobą długą karierę piłkarską. W latach 1992-2012 reprezentował barwy głównie zespołów z Serie C oraz Serie B, ale w barwach Torino miał też okazję zadebiutować w najwyższej klasie rozgrywkowej.