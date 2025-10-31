Oto nowy trener Legii Warszawa? Już wiedzą. "Czeka na biały dym"

23 - to liczba meczów, w których Edward Iordanescu prowadził pierwszą drużynę Legii Warszawa. Rumun stracił pracę po tym, jak Legia przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin i odpadła z Pucharu Polski na etapie 1/16 finału. - Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany - przekazał Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii. Kto okaże się następcą Iordanescu? Ciekawe informacje spływają z zagranicy.
Serwis germaijak.hr informuje, kto ma być nowym trenerem Legii Warszawa. Chorwaci wskazują na Nenada Bjelicę, który aktualnie jest bez pracy. Bjelica pracował już w Polsce, bo był trenerem Lecha Poznań w latach 2016-2018. Wspomniane źródło dodaje, że Bjelica "jest o krok" od zatrudnienia w Legii.
"Władze Legii są bliższe zatrudnienia Bjelicy, uznanego trenera w Polsce. Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, Bjelica jest o krok od ławki trenerskiej Legii. Teraz czekamy tylko na biały dym" - czytamy w artykule. Germanijak.hr dodaje, że Bjelica w ostatnim czasie odrzucał propozycje z Turcji, Cypru czy Austrii.
Bjelica nie ma pracy od grudnia 2024 r., kiedy to rozstał się z Dinamem Zagrzeb. W trakcie swojej kariery trenerskiej Bjelica prowadził Austrię Wiedeń (2013-2014), Spezię (2014-2015), NK Osijek (2020-2022), Trabzonspor (2023) czy Union Berlin (2023-2024).
O możliwym zatrudnieniu Bjelicy w Legii media informowały, gdy ważyły się jeszcze losy Goncalo Feio. Ostatecznie do tego nie doszło, choć doszło do prywatnego spotkania między Bjelicą a Fredim Bobiciem.
Dawniej Bjelica udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet", w którym stwierdził, że Legia jest największym klubem w Polsce. - W Lechu presja kibiców jest dużo za duża. Oczekują zbyt wiele. W Polsce Legia jest numerem jeden, a Lech ma walczyć z Jagiellonią, z innymi zespołami o miejsce na podium. Ale jeśli na początku sezonu się słyszy: "Musi być mistrzostwo", to wytwarza to naprawdę duży nacisk. Lech jest jak Hajduk Split, a Legia jak Dinamo Zagrzeb - tłumaczył trener.
Zobacz też: To on ma zastąpić Iordanescu. Znane nazwisko w Ekstraklasie
Jak na razie wygląda sytuacja z trenerem Legii? Tymczasowym następcą Iordanescu został Inaki Astiz, a więc jeden z jego asystentów. Hiszpan ma prowadzić Legię nie tylko w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź, ale do momentu rozpoczęcia listopadowej przerwy na mecze reprezentacji. "Konkretny kandydat? Według mojej wiedzy, na tym etapie, takiego jeszcze nie ma. Klub analizuje różne scenariusze i ocenia dostępne opcje" - pisał portal meczyki.pl
Relacja tekstowa na żywo z meczu Widzew Łódź - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 20:15 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!