Oto nowy trener Legii Warszawa? Już wiedzą. "Czeka na biały dym"

23 - to liczba meczów, w których Edward Iordanescu prowadził pierwszą drużynę Legii Warszawa. Rumun stracił pracę po tym, jak Legia przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin i odpadła z Pucharu Polski na etapie 1/16 finału. - Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany - przekazał Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii. Kto okaże się następcą Iordanescu? Ciekawe informacje spływają z zagranicy.

Były trener Lecha Poznań obejmie Legię Warszawa? "Czekamy na biały dym"

Serwis germaijak.hr informuje, kto ma być nowym trenerem Legii Warszawa. Chorwaci wskazują na Nenada Bjelicę, który aktualnie jest bez pracy. Bjelica pracował już w Polsce, bo był trenerem Lecha Poznań w latach 2016-2018. Wspomniane źródło dodaje, że Bjelica "jest o krok" od zatrudnienia w Legii.

"Władze Legii są bliższe zatrudnienia Bjelicy, uznanego trenera w Polsce. Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, Bjelica jest o krok od ławki trenerskiej Legii. Teraz czekamy tylko na biały dym" - czytamy w artykule. Germanijak.hr dodaje, że Bjelica w ostatnim czasie odrzucał propozycje z Turcji, Cypru czy Austrii.

Bjelica nie ma pracy od grudnia 2024 r., kiedy to rozstał się z Dinamem Zagrzeb. W trakcie swojej kariery trenerskiej Bjelica prowadził Austrię Wiedeń (2013-2014), Spezię (2014-2015), NK Osijek (2020-2022), Trabzonspor (2023) czy Union Berlin (2023-2024).

O możliwym zatrudnieniu Bjelicy w Legii media informowały, gdy ważyły się jeszcze losy Goncalo Feio. Ostatecznie do tego nie doszło, choć doszło do prywatnego spotkania między Bjelicą a Fredim Bobiciem.

Dawniej Bjelica udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet", w którym stwierdził, że Legia jest największym klubem w Polsce. - W Lechu presja kibiców jest dużo za duża. Oczekują zbyt wiele. W Polsce Legia jest numerem jeden, a Lech ma walczyć z Jagiellonią, z innymi zespołami o miejsce na podium. Ale jeśli na początku sezonu się słyszy: "Musi być mistrzostwo", to wytwarza to naprawdę duży nacisk. Lech jest jak Hajduk Split, a Legia jak Dinamo Zagrzeb - tłumaczył trener.

To tymczasowy następca Iordanescu w Legii. "Klub analizuje różne scenariusze"

Jak na razie wygląda sytuacja z trenerem Legii? Tymczasowym następcą Iordanescu został Inaki Astiz, a więc jeden z jego asystentów. Hiszpan ma prowadzić Legię nie tylko w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź, ale do momentu rozpoczęcia listopadowej przerwy na mecze reprezentacji. "Konkretny kandydat? Według mojej wiedzy, na tym etapie, takiego jeszcze nie ma. Klub analizuje różne scenariusze i ocenia dostępne opcje" - pisał portal meczyki.pl

