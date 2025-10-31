Iordanescu wyleciał z hukiem. Reakcja mogła być tylko jedna

W ostatnim czasie pojawiło się bardzo spore zamieszanie wokół Legii Warszawa i Edwarda Iordanescu. Klub nie radzi sobie najlepiej, a ponadto odpadł z Pucharu Polski, przegrywając 1:2 z Pogonią Szczecin po dogrywce. Pozytywów - poza zwycięstwem z Szachtarem Donieck - trudno się doszukać i zdaniem wielu ekspertów już w październiku stołeczny klub "przegrał sezon".

Reakcje na odejście Edwarda Iordanescu z Legii

Teraz klub oficjalnie poinformował, że rozstaje się z rumuńskim szkoleniowcem, który od trafienia na Łazienkowską zanotował 11 zwycięstw, sześć remisów i sześć porażek. "Edward Iordanescu przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa. Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz" - czytamy.

Pod tym postem pojawiło się wiele komentarzy, które są... w większości pozytywne. "Dobra wiadomość na Halloween", "Nara. Mam nadzieję, że teraz się wyśpi chociaż", "Za późno", "Wielki zawód", "Uśmiech zagościł na mojej twarzy" - czytamy.

Ta decyzja Legii spotkała się także z reakcją ekspertów. Jakub Białek z "Weszło" ironicznie napisał, że: "Nie można powiedzieć, że Edward Iordanescu nie osiągnął swojego celu w Legii Warszawa. Osiągnął, ale po wielu tygodniach uporczywej batalii. Sukces czasem rodzi się w bólach" - stwierdził.

Sebastian Staszewski uznał, że samo zatrudnienie Edwarda Iordanescu było błędem. "Zatrudnienie Edwarda Iordanescu w Legii Warszawa okazało się klapą na niemal każdym froncie: wyniki, styl, taktyka, zarządzanie szatnią, nawet media, w których od początku rozgrywał dziwną, solową partię. Jego odejście z klubu powinno przynieść ulgę. Wszystkim" - napisał w serwisie X, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o zwolnieniu tego szkoleniowca, tuż przed oficjalnym komunikatem klubu.

Z kolei Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego podkreślił, że to "dobra decyzja". Nie było sensu tego kontynuować. Iordanescu wyglądał tak, jakby już jakiś czas po prostu nie chciał tu pracować. Z drugiej strony kwestia piłkarzy o podobnych profilach czy fatalna sytuacja na skrzydłach to akurat prawda. Będzie miał co robić nowy trener Legii, oby zdołał to poukładać" - czytamy.

Jan Piekutowski z "Meczyków" wskazał już listę dostępnych nazwisk, z których może wybierać m.in. Legia Warszawa. "Gisdol, Bilić, Rydstroem, Oosting, Bjelica, Thorup, Friis. Ekstraklasa - niekoniecznie sama Legia - może wybierać wśród nich" - pisał.

Z kolei jego redakcyjny kolega - Tomasz Włodarczyk przypomniał, że "gdy ważyły się losy Goncalo Feio i już wtedy Nenad Bjelica był sondowany przez Legię Warszawa. Potem też, ale w tle były bardzo duże wymagania finansowe. Jeśli teraz miałby decydować Fredi Bobić, powrót do tematu i logiczna kandydatura" - podkreślił.

Statystyk Cezary Kawecki przypomniał, że Edward Iordanescu jest czwartym trenerem Legii Warszawa w XXI wieku, który "odchodzi z pracy w październiku" - czytamy. Wcześniej byli to Lucjan Brychczy (2004), Henning Berg (2015) i Czesław Michniewicz (2021).