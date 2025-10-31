Iordanescu ledwo odszedł z Legii, a tutaj takie wieści. Tam może pracować

Edward Iordanescu rozstał się z Legią Warszawa. Rumuński trener przestał pełnić swoją funkcję w Legii po tym, jak stołeczny klub odpadł na etapie 1/16 finału Pucharu Polski, przegrywając 1:2 z Pogonią Szczecin. Tymczasowym następcą Iordanescu w Legii będzie Inaki Astiz, jeden z jego asystentów. - Spotkaliśmy się z trenerem i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany - ogłosił Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii. Nic dziwnego, że tą sprawą szeroko zainteresowały się rumuńskie media.

Tak Rumuni komentują odejście Iordanescu z Legii. "Rezygnacja pod przykrywką"

W rumuńskich mediach głównie pojawia się narracja, że dzięki rozstaniu z Legią Iordanescu będzie mógł znowu objąć reprezentację Rumunii, za którą odpowiadał w latach 2022-2024.

"Edi Iordanescu odchodzi z Legii. Teraz byłby główną opcją Rumuńskiego Związku Piłki Nożnej w miejsce Mircei Lucescu" - pisze serwis gsp.ro. "Legia ogłasza rozstanie z Iordanescu" - odnotowuje news.ro. "Od piątku Edi Iordanescu nie jest już trenerem Legii. Po licznych spekulacjach, były selekcjoner Rumunii ustąpił ze stanowiska. Wygląda na to na rezygnację pod przykrywką rozwiązania umowy za obopólną zgodą" - komentuje portal digisport.ro.

"Ostatni tydzień Iordanescu niewiele zmienił w ogólnej sytuacji klubu. Klasyczny już scenariusz ofensywnej impotencji skrzydłowych i środkowych napastników, połączony z ogromnym pechem w wykańczaniu akcji zakończył się porażką z Pogonią. Iordanescu zdecydował się zrezygnować ze współpracy i dziś rano wszystko się skończyło. Wszyscy stracili wszelką nadzieję na osiągnięcie celów przez drużynę. To była, niejako, ostatnia kropla goryczy dla Ediego" - ogłasza prosport.ro.

To nowy trener Legii? "Nie trzeba byłoby szczególnie przekonywać"

Pewne jest, że Astiz będzie trenerem Legii w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź, który rozpocznie się o godz. 20:15. Jeszcze przed listopadową przerwą na spotkania reprezentacji Legia zagra z NK Celje (06.11) i Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (09.11).

Kto mógłby zostać nowym trenerem Legii na stałe? Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl sugeruje, że może wrócić temat zatrudnienia Nenada Bjelicy, byłego trenera Lecha Poznań czy Unionu Berlin.

- Bjelica był rozpatrywany przez władze już latem. W momencie, gdy nie było jeszcze pewne, czy Feio pozostanie na stanowisku, doszło do spotkania Frediego Bobicia z Bjelicą - miało ono również charakter prywatny. Co więcej, jeśli nic się nie zmieniło, obaj współpracują z tą samą agencją menedżerską. To oznacza, że Bjelicy nie trzeba byłoby szczególnie przekonywać do projektu, lecz raczej spełnić jego wymagania finansowe, które z pewnością nie należałyby do łatwych - czytamy.