Tak Boniek podsumował Iordanescu. W końcu to przyznał

- Poprosiłem o spotkanie z zarządem - dziś wieczorem albo najpóźniej w piątek rano. Jeśli niektóre rzeczy się nie zmienią, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę. Mamy niesamowitych fanów, którzy zasługują na lepsze wyniki. Nie chcę być tą osobą, która niszczy ich nadzieje. Wierzę, że w ciągu najbliższych godzin ważne będzie to, żebyśmy znowu razem usiedli z zarządem i przedyskutowali pewne rzeczy - powiedział Iordanescu po pucharowej przegranej z Pogonią.

Boniek o słowach Iorranescu: "Przebija hasło "dziękuję, teraz kto inny"

Podczas konferencji prasowej Iordanescu wyglądał na człowieka zrezygnowanego, który sam już dłużej nie chce pracować w Warszawie. Przynajmniej do takiego wniosku doszedł Zbigniew Boniek, który na X skomentował słowa Rumuna.

- W tej wypowiedzi przebija hasło "dziękuję, teraz kto inny" - napisał były prezes PZPN.

Następnie Boniek dodał, że pomylił się co do Rumuna. W końcu ten do Warszawy przybywał z dobrym CV. Wcześniej trenował reprezentację swojego kraju, która na Euro 2024 pierwszy raz od 25 lat wyszła z grupy. W 2021 roku zdobył też mistrzostwo Rumunii z CFR Cluj.

- Powiem szczerze, myślałem, że to był dobry wybór - dodał Boniek.

Edward Iordanescu prowadził Legię w 23 spotkaniach. Do sukcesów jego kadencji można zaliczyć wygrany Superpuchar Polski (2:1 z Lechem Poznań) czy awans zespołu do Ligi Konferencji. Jednak w Ekstraklasie Legia zajmuje dopiero dziesiąte miejsce ze stratą aż dziesięciu punktów do pierwszego Górnika Zabrze. To sprawia, że wywalczenie mistrzostwa zdaje się być marzeniem ściętej głowy, a drużynie trudno będzie wywalczyć nawet awans do eliminacji europejskich pucharów w kolejnym roku.

W czwartek droga Legii do Europy została zamknięta także w Pucharze Polski. W efekcie według doniesień medialnych Iordanescu ma zostać zwolniony z posady trenera.