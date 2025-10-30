Feio wraca do Ekstraklasy! Są najnowsze szczegóły

Trenerska kariera Goncalo Feio jest jedną z najciekawszych, jak i budzących największe kontrowersje w polskiej piłce w ostatnich latach. Portugalczyk w 2022 roku, w wieku zaledwie 32 lat, został pierwszym szkoleniowcem Motoru Lublin. Dwa lata później na tym samym stanowisku zatrudniła go natomiast Legia Warszawa. Stołeczny klub Feio opuścił w drugiej połowie maja, ale nie trzeba było długo czekać, aż ponownie zawita do Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesmak po meczu Legii z Szachtarem? "Znów fatalne zachowanie kibiców"

Feio wkrótce oficjalnie w Radomiaku. Są szczegóły

Z Legii Feio został zwolniony ze względu na rozczarowujące wyniki w Ekstraklasie. Co nie jest tajemnicą, problem stanowił też jego styl bycia; konfliktowy charakter. Portugalczyk nie musiał długo szukać pracy, bo 20 czerwca został szkoleniowcem USL Dunkerque. Po niespełna miesiącu umowa z 35-latkiem została jednak rozwiązana za porozumieniem stron. Od tamtego czasu był "wolnym agentem".

ZOBACZ TEŻ: Feio był o krok od powrotu do Legii! Borek ujawnił kulisy

We wtorek gruchnęła informacja, że Feio znalazł kolejnego pracodawcę. Portugalczyk ma zastąpić w Radomiaku Radom Joao Henriquesa. Według Sebastiana Staszewskiego: wszystko jest już przesądzone. Dziennikarz podał też kilka szczegółów porozumienia byłego szkoleniowca Legii Warszawa oraz Motoru Lublin z Radomiakiem Radom.

- Gonçalo Feio zostanie nowym trenerem Radomiaka Radom. Kontrakt do lata 2027 roku. Były szkoleniowiec Legii od środy jest w Radomiu i lada chwila rozpocznie pracę. Jego pierwszym asystentem będzie znany z Wisły Kraków Kiko Ramírez - przekazał Staszewski na portalu "X".

Niewykluczone, że oficjalny komunikat o zatrudnieniu Goncalo Feio przez drużynę Ekstraklasy pojawi się jeszcze w czwartek.