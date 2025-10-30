Feio był o krok od powrotu do Legii! Borek ujawnił kulisy

Powrót Goncalo Feio do Ekstraklasy jest jednym z najbardziej gorących tematów końca października. Po opuszczeniu Legii, która po sezonie 2024/2025 zerwała z nim negocjacje dotyczące przedłużenia umowy, Feio przez zaledwie 13 dni pracował w Dunkierce, klubie z francuskiej Ligue 2. Następnie głośno w mediach mówiono o tym, że jego usługami zainteresowanych jest kilka dużych klubów na zachodzie Europy, m.in. Glasgow Rangers.

Jak przekazał Mateusz Borek, opcję ponownego zatrudnienia Feio sondowała także Legia: - W Legii była frakcja, która chciała jego powrotu. Głównym oponentem był Dariusz Mioduski.

Co sprawiło, że klub ze stolicy jednak nie zdecydował się na taki ruch? - Wszystko rozbiło się o szerokie kompetencje trenera w Legii. Jego pensja nie była problemem, ale chodziło o szerokość sztabu i wynagrodzenie tych ludzi, sztab medyczny i wpływ na wiele rzeczy w klubie. Legia uważała, że jest za duża, by powierzyć jednemu człowiekowi tyle władzy - powiedział Borek.

Po Goncalo Feio, stery w warszawskim zespole przejął Edward Iordanescu. Wprawdzie udało mu się awansować do Ligi Konferencji, gdzie ostatnio Legia pokonała 2:1 Szachtar Donieck, ale dotychczasowa praca Rumuna jest oceniana negatywnie. Pod jego wodzą Legia zdobywa średnio zaledwie 1,7 punktu na mecz, a w Ekstraklasie po dwunastu rozegranych spotkaniach zajmuje zaledwie dziesiąte miejsce.

Borek: "Feio jest trzy razy lepszym trenerem od Gerrarda"

Ostatecznie Feio ma rozpocząć pracę w Radomiaku Radom, gdzie zastąpi rodaka Joao Henriquesa. Mateusz Borek przekazał jednak, że klub z Radomia nie był jedynym, który starał się o szkoleniowca.

- Dla Goncalo były opcje z Polski. Był też przymierzany do Southampton i Rangersów, gdzie obecnie jest planowany powrót Stevena Gerrarda - stwierdził Borek, który porównał Portugalczyka do legendy Liverpoolu.

- Jestem przekonany, że taktycznie Feio jest od niego trzy razy lepszym trenerem. Nie ma takiej kariery piłkarskiej i sławy, ale jestem pewien, że gdyby usiedli razem przy tablicy trenerskiej i mieli nakreślić plan treningowy, to Portugalczyk zrobiłoby to lepiej. Mogę się o to założyć o wszystkie pieniądze - stwierdził dziennikarz.

- Mati, nawet nie będę z tobą dyskutował na ten temat, bo też uważam, że tak jest. Natomiast brakuje mu miękkich cech charakteru, by zarządzać ludźmi - dodał obecny w studiu Kanału Sportowego Tomasz Smokowski.