Awantura po meczu Pucharu Polski! Trener ruszył do pokoju sędziów

Pucharowa przygoda Puszczy Niepołomice dobiegła końca, a zespół z Małopolski nie powtórzy wyniku z poprzedniego sezonu, gdy dotarł do półfinału krajowego pucharu, przegrywając dopiero z Pogonią Szczecin. Tym razem na jego drodze - w 1/16 finału rozgrywek - stanął inny klub z północnej Polski. Mowa o Lechii Gdańsk, która w Niepołomicach wygrała 3:1 po dogrywce. Emocje nie skończyły się jednak wraz z końcowym gwizdkiem.
"Zaczęło się od tego, że trener Tułacz dyskutował bardzo głośno na temat pracy sędziego Raczkowskiego z człowiekiem w czerwonej kurtce (widocznym na nagraniu) i zwracał się do niego per prezes. Wszystko działo się... tuż przy pokoju sędziowskim" - relacjonował obecny na miejscu dziennikarz WP Sportowe Fakty Tomasz Galiński.
Emocje opadły kilka minut później. Sam Tułacz na pomeczowej konferencji przyznawał, że żałuje impulsywnego zachowania. - Myślę, że moja rozmowa z sędzią na gorąco nie była potrzebna. Sędziowie tak to ocenili. Ja powiem szczerze: na tych powtórkach, które widziałem, nie ma szans tego ocenić. Sędziowie twierdzili, że mieli takie ujęcie, które nie pozostawiało żadnych wątpliwości, że należy się rzut karny - powiedział szkoleniowiec niepołomiczan, cytowany przez wspomniane wyżej źródło.
Tułacz miał też wątpliwości co do ostatniego gola strzelonego przez rywali - już w samej końcówce spotkania. - Szkoda, że mecz się nie rozstrzygnął w rzutach karnych, bo byłoby jeszcze więcej emocji. Jeszcze raz z tego miejsca, kurde... unormujmy tę rękę, bo po prostu można zwariować: kiedy ona jest, kiedy nie jest, kiedy zawodnik sobie pomaga, a kiedy nie. Bo ta trzecia bramka... Mena dotknął piłkę ręką, ale okazuje się, że on sobie nie pomógł, tylko przeszkodził. No jak - przyznawał.
Dla Puszczy Niepołomice porażka - zwłaszcza po wyczerpującej dogrywce - musi być sporym rozczarowaniem. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę rzeczywistość, w jakiej znajdują się podopieczni Tomasza Tułacza. Puszcza, choć jest spadkowiczem z ekstraklasy, nie jest dziś kandydatem do powrotu do elity. Co więcej - wygląda dziś na zespół, który będzie do końca sezonu walczyć o ligowy byt na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.
W dotychczasowych 14 meczach zdobyła 14 punktów. Ma trzypunktową przewagę nad strefą spadkową, którą otwiera inny ze spadkowiczów z ekstraklasy - Stal Mielec. I to właśnie z nią niepołomiczanie zmierzą się w następnej kolejce ligowej. Do tego niezwykle ważnego z perspektywy tabeli meczu dojdzie w poniedziałek 3 listopada o 18:45. Gospodarzem spotkania będzie Puszcza.
A Lechia? Lechia także jawi się jako zespół, który w tym sezonie ekstraklasy przede wszystkim będzie się koncentrował na walce o utrzymanie. W dotychczasowych 13 spotkaniach zawodnicy Johna Carvera zdobyli zaledwie 10 punktów - choć w pamięci należy mieć, że de facto było ich 15. Problem w tym, że w ramach kary rozpoczynali rozgrywki z ujemnym dorobkiem punktowym. Najbliższy mecz gdańszczanie rozegrają także w poniedziałek 3 listopada. O 18:00 zagrają u siebie z Radomiakiem.
