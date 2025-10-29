Borek wprost o powrocie Feio do Ekstraklasy. Te słowa mówią wszystko

Goncalo Feio jest barwną postacią, która wiele lat spędziła w Polsce. W czerwcu Portugalczyk pożegnał się z Legią Warszawa i dołączył do występującego w Ligue 2 USL Dunkerque. Nie zabawił tam długo, bo już po dwóch tygodniach o zawarcia umowy (12 lipca), rozwiązał kontrakt. - Mam własne standardy i etykę pracy. To, co mi powiedziano, i to, czego się spodziewałem, a to, co faktycznie zastałem, to dwie różne rzeczy. Dlatego poprosiłem o rozwiązanie umowy. Jestem w dobrych stosunkach z klubem i dyrektorem sportowym. Po prostu mamy różne wymagania na różnych poziomach i wolałbym to zakończyć teraz - mówił wówczas szkoleniowiec w portugalskich mediach.
Od tamtej pory Feio pozostaje bez pracy, a w polskich mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o potencjalnie zainteresowanych klubach. Teraz najgłośniej jest o... Radomiaku Radom, który - według doniesień Łukasza Olkowicza - ma pożegnać się z aktualnym trenerem Joao Henriquesem.
"Feio łączony z Radomiakiem był od kilku tygodni, to od niego zależało, czy i kiedy zdecyduje się na pracę w klubie z Radomia. O jego przyjście mocno zabiegał dyrektor sportowy Zielonych Antonio Ribeiro, brat Emmanuela, szkoleniowca, który pracował w sztabie Feio w Legii i króciutko w Dunkierce. Szatnia Radomiaka jest mocno międzynarodowa, co nie będzie problemem dla portugalskiego szkoleniowca, który porozumiewa się w kilku językach" - napisał na łamach "Przeglądu Sportowego" Onet.
Teraz na możliwy powrót Goncalo Feio do Polski zareagował Mateusz Borek. "Do Ekstraklasy wraca kolorowy GOAT. Ale przede wszystkim TOP trener. Będzie SHOW! Już planuję wyjazdy do Radomia" - napisał w serwisie X.
W komentarzach jeden z kibiców stwierdził, że nie rozumie zachwytów nad Portugalczykiem, który - jego zdaniem - jest "słabym trenerem i bardzo kiepskim człowiekiem". Na to dziennikarz odpowiedział: "Słaby trener? Mam totalnie inne zdanie" - zaznaczył.
Po 13. kolejkach Radomiak Radom zajmuje 11. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Drużyna z Mazowsza zgromadziła 16 pkt - tyle co dziesiąta Legia Warszawa, która ma jeden mecz rozegrany mniej. W następnej kolejce zespół zmierzy się z Lechią Gdańsk, czyli zespołem, znajdującym się w strefie spadkowej. Zobaczymy, czy doniesienia się potwierdzą i już w tym spotkaniu drużynę poprowadzi Goncalo Feio.
