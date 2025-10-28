"Iordanescu? Robi mi się niedobrze". Co za cios prosto z Rumunii!

Przed objęciem posady w Warszawie, Iordanescu był selekcjonerem Rumunii, którą objął w styczniu 2022 roku. Z pracą pożegnał się w lipcu 2024 z przyczyn osobistych, ale jego dwa i pół roku pracy zaowocowało sporym sukcesem. Rumuni najpierw awansowali na Euro, a tam wyszli z grupy, co udało im się po raz pierwszy od 25 lat. Jednak ich ostatni mecz grupowy ze Słowacją wzbudził spore kontrowersje, gdyż remis dawał awans do fazy pucharowej obu krajom, niezależnie od wyniku spotkania ich rywali, Belgii i Ukrainy.

Były kandydat na prezesa federacji wściekły. "Ty mądry człowieku, który zrobiłeś sobie implant włosów..."

Zgodnie z oczekiwaniami wielu obserwatorów, spotkanie zakończyło się remisem 1:1. W efekcie wszystkie drużyny grupy E zgromadziły po cztery punkty, ale ze względu na bilans bramek, pierwsze miejsce zajęła Rumunia, drugie Belgia, a Słowacja awansowała z trzeciej pozycji. Właśnie tamten mecz na antenie iAM Sport przypomniał Sorin Raducanu, były gracz Dinama Bukareszt a niegdyś też kandydat na prezesa Rumuńskiej Federacji Piłkarskiej.

- Kiedy słyszę Edi Iordanescu, robi mi się niedobrze! Słyszę "Panie, zostawiliśmy po sobie niesamowity zespół, mieliśmy świetne występy!". Wow, ty mądry człowieku, który zrobiłeś sobie implant włosów, po pierwsze, gdybyś grał na poważnie... - powiedział Raducanu. Następnie dodał, zwracając się do Iordanescu:- Mówisz, że zająłeś pierwsze miejsce, a gdyby mecz ze Słowacją rozegrano na sto procent i oni pokazaliby, że mogą cię pokonać, byłbyś na ostatnim miejscu! Ostatnim! No to ustawiasz wszystko przy stoliku... żaby wtedy krzyczały za nami: "Biscotti, biscotti!".

- "Biscotti" oznacza jednego z tych, którzy ustawiają mecze! No i co?! I Iordanescu mówi, że zostawił drużynę, która grała super... kiedy natknął się na prawdziwych twardzieli, połamali mu kostki i kolana! - pieklił się były piłkarz, przypominając tym samym spotkanie 1/8 finału Euro, w którym Rumuni po bardzo jednostronnym spotkaniu przegrali 0:3 z Holandią.

Mimo awansu do fazy pucharowej Euro w tak kontrowersyjnych okolicznościach, Iordanescu jest dobrze wspominany ze swojej pracy w reprezentacji Rumunii. Dlatego tamtejsze media, widząc jego problemy w Legii, co jakiś czas wypuszczają w eter informację jakoby miał powrócić do pracy z rodzimą kadrą.