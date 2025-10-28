Kolejna afera między klubami Ekstraklasy. Poszło o Podolskiego

Podolski w spotkaniu z Jagiellonią pojawił się na boisku dopiero w 86. minucie, ale tyle czasu wystarczyło mu, by narobić szumu. Zaledwie siedem minut później wykonał brutalny atak na Pietuszewskiego, będący niejako formą zemsty za faul piłkarza gości na Patriku Hellebrandzie. Zachowanie 40-latka było szeroko komentowane w środowisku, którego spora część (w tym byli sędziowie) kwalifikowała je na czerwoną kartkę. Podolski nie otrzymał za nie nawet żółtej, co było tylko smutnym podsumowaniem tragicznych zawodów w wykonaniu arbitra Bartosza Brankowskiego, gdyż i tak nie był to jego największy błąd w meczu.

Arka reaguje na zagranie Podolskiego, Górnik odpowiada

Tym samym Podolski kolejny raz dał się poznać jako boiskowy rzeźnik, bo przecież nie był to jego pierwszy tego rodzaju wybryk, odkąd występuje na boiskach Ekstraklasy. Dlatego temat podjęła Arka Gdynia, która w najbliższych dniach zagra z Górnikiem aż dwa spotkania. Najpierw 30 października w Gdyni, w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Następnie 2 listopada uda się na Górny Śląsk, by rozegrać mecz Ekstraklasy. Najwyraźniej w oby tych grach piłkarze Arki będą dobrze przygotowani na brutalne starcia, gdyż klub pochwalił się w mediach społecznościowych... zdjęciem ochraniaczy na zęby w żółto-niebieskie barwy. "Hej, Lucas Podolski, myślisz, że wytrzymają?" - głosi treść postu.

Podolski, który na swoim koncie na X lubi wdawać się w tego rodzaju utarczki, nie odniósł się do zaczepki (stan na 28.10, godz. 16:00). Niejako w imieniu Górnika dokonał tego jednak członek zarządu klubu, Michał Siara.

- Doceniam inteligentne szpilki. Ta nie jest. Staramy się nie odpowiadać na takie poniżej pewnego poziomu, ale... Zgodziliśmy się udostępnić Wam nasze obiekty treningowe w sobotę, 1 listopada - przykro mi, to jest już nieaktualne - odpisał wzburzony działacz.

Siara swoją reakcją wywołał bardziej zdziwienie niż poklask, gdyż naprawdę trudno doszukiwać się we wpisie Arki przekroczenia granic dobrego smaku.

"Jesteś pewien, że to dobra reakcja po tym, co L. Podolski w ostatnim czasie robił na boisku oraz w sieci?" - dziwił się dziennikarz Jakub Seweryn.

"Dlaczego tak właściwie ta szpilka jest poniżej poziomu?" - podzielał wątpliwości kolegi po fachu Jakub Białek z Weszło.

"Przesada IMO, to nie jest jakiś ciężki kaliber żartu" - napisał Michał Mączka, znany w sieci jako Futboloholik.

Do tematu na łamach Weszło odniósł się także prezes Arki Wojciech Pertkiewicz, który skomentował niespodziewaną reakcję Górnika słowami: - Zaskakująca decyzja, by mieszać sprawy czysto sportowe z docinkami i szpilkami w social mediach, ale w każdym klubie są pewne uwarunkowania i widocznie takie stanowisko w Zabrzu ktoś uznał za lepsze niż wejście w żartobliwą konwencję. Chyba zbyt wielką wagę przywiązujemy do tak błahych tematów, ale skoro to nakręca i nikogo nie krzywdzi to – niech się dzieje. Trenować będziemy w Gliwicach. Dziękuję władzom Piasta za zaproszenie. A ja zapraszam na Arka – Górnik w czwartek (PP) i Górnik – Arka w niedzielę (ESA).

Jedno jest pewne. Pierwszy gwizdek swoistego dwumeczu pomiędzy Górnikiem a Arką jeszcze nie wybrzmiał, a już wiadomo, że na boisku może panować gorąca atmosfera.