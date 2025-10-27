Tomaszewski nie wytrzymał po tym, co zobaczył. "To była toaleta"

Mecz Legii z Lechem na papierze zapowiadał się na bardzo ciekawy, bo obie drużyny miały coś do udowodnienia. Warszawianie mieli za zadanie pokazać, że wygrana w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck to nie był przypadek, a początek lepszych czasów. Natomiast Lech miał do zmazania gigantyczną plamę po jednej z najbardziej upokarzających klęsk w swojej historii, którą poniósł z Lincoln Red Imps na Gibraltarze (1:2).

Legia i Lech zawiodły. Jan Tomaszewski jest załamany

Skończyło się tak, że ani Legia nie pokazała, iż forma od teraz pójdzie w górę, ani Lech, że Gibraltar był jedynie wpadką. Mało emocjonujący, pełny szarpanej, niedokładnej gry mecz, który nie pasował do miana "polskiego klasyku". W dodatku zakończony bezbramkowym rezultatem, niepasującym żadnej ze stron, Wszak obie chcą, a wręcz muszą, gonić ścisłą ligową czołówkę. Głos ws. tego meczu zabrał Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Jego zdaniem jest pewne miejsce w każdym domu, do którego ten mecz pasował.

"Wynik był toaletowy". Tomaszewski nie ma litości

- Oni chcieli szybko grać, tylko że szybko, to trzeba grać dokładnie do partnera. Trzeba umieć szybko grać Miały być fajerwerki, a były jakieś pukawki. Na tym meczu można było usnąć. To była toaleta i wynik był toaletowy, to jest po prostu niemożliwe. Na to nie można było patrzeć. Ale nie no muszę usprawiedliwić obydwa zespoły. Legia miała prawo być zmęczona po dwóch strzałach Augustyniaka. Natomiast Lech pojechał na Gibraltar i ci chłopcy chodzili po skałach. To było takie sportowo-turystyczne zwiedzanie tego Gibraltaru - drwił Jan Tomaszewski. Skrytykował też trenerów Edwarda Iordanescu i Nielsa Frederiksena, choć przede wszystkim tego drugiego.

- Duński trener powiedział "fajnie, ja jestem zadowolony". Teraz możemy zaśpiewać "Lechici nic się nie stało". A po prostu stracili ogromne pieniądze i nie ma winnego. Kierownictwo i dyrektor sportowy też powinni partycypować w tej winie, bo to jest hańba. Hańba, klęska, nie wiem, jak to nazwać. Ale teraz już jest remis z Legią i jest fajnie - podsumował Tomaszewski.