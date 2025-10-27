Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Rewelacja ligi na 3. miejscu

Radomiak Radom w poniedziałkowy wieczór świętował 115. urodziny. Mecz z Wisłą Płock miał niezwykłą oprawę. Jeszcze przed jego rozpoczęciem kibice zobaczyli pokazy świetlne i obejrzeli występ skrzypaczki i saksofonistki Aleksandry Markowicz. Oprawa fanów Radomiaka głosiła: "Starość też radość".

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Mrozek wprost o tym, co zrobił Lech Poznań

Dwa gole w Radomiu. Wisła rewelacją rozgrywek

Radość, która zagościła na twarzach kibiców gospodarzy po raz pierwszy w 28. minucie. Wówczas - po kilku niewykorzystanych sytuacjach - Radomiak w końcu dopiął swego. Maurides zamknął dośrodkowanie z rzutu rożnego i pokonał Rafała Leszczyńskiego. Wcześniej swoje szanse marnowali Abdoul Tapsoba i Rafał Wolski.

Zaledwie sześć minut później było już 1:1. Adrian Dieguez faulował w polu karnym Dominika Kuna, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Piłkę ustawił Łukasz Sekulski i się nie pomylił.

Po zmianie stron sytuacja gospodarzy mogła się skomplikować jeszcze bardziej. W 69. minucie Ibrahima Camara sfaulował Tomasa Tavaresa. Sędzia Karol Arys pokazał czerwoną kartkę, ale po konsultacji z VAR - która trwała bardzo długo - zmienił decyzję. Wynik ustalony w 34. minucie się nie zmienił.

Liderem tabeli jest Górnik Zabrze, który w niedzielę pokonał Jagiellonię Białystok. Płocczanie zajmują trzecie miejsce i pozostają jedną z rewelacji rozrywek. Radomiak po poniedziałkowym spotkaniu plasuje się na 11. pozycji. Strefę spadkową okupują Lechia Gdańsk, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Piast Gliwice.

Oba zespoły będą miały teraz przed sobą tydzień na przygotowanie do kolejnych spotkań. 3 listopada Radomiak zagra u siebie z Lechią Gdańsk, a Wisła Płock zmierzy się tego dnia z Pogonią Szczecin - także w roli gospodarza. Oba mecze rozpoczną się o 18:00.

Radomiak Radom 1:1 Wisła Płock (1:1)

Gole: Maurides' 28 - Łukasz Sekulski' 34k

Maurides' 28 - Łukasz Sekulski' 34k Radomiak: Majchrowicz (gk) - Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik - Alves (75' Romario Baro), Camara (87' Kaput), Tapsoba (62' Vasco Lopes), Wolski (k), Capita (62' Balde) - Maurides (87' Depu)

Majchrowicz (gk) - Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik - Alves (75' Romario Baro), Camara (87' Kaput), Tapsoba (62' Vasco Lopes), Wolski (k), Capita (62' Balde) - Maurides (87' Depu) trener: Joao Henriques

Joao Henriques Wisła: Leszczyński (gk) - Rogelj, Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson, Lecoeuche - Djalo (61' Nowak), Tavares, Kun - Jurić (61' Salvador), Sekulski (k) (81' Niarchos)

Leszczyński (gk) - Rogelj, Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson, Lecoeuche - Djalo (61' Nowak), Tavares, Kun - Jurić (61' Salvador), Sekulski (k) (81' Niarchos) trener: Mariusz Misiura

Mariusz Misiura Stadion im. Braci Czachorów, Radom

Radom sędziował: Karol Arys (Szczecin)

Karol Arys (Szczecin) żółte kartki: Ibrahima Camara

Tabela ekstraklasy po 13. kolejce: