Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Rewelacja ligi na 3. miejscu

Radomiak Radom w poniedziałkowy wieczór świętował 115. urodziny. Mecz z Wisłą Płock miał niezwykłą oprawę. Jeszcze przed jego rozpoczęciem kibice zobaczyli pokazy świetlne i obejrzeli występ skrzypaczki i saksofonistki Aleksandry Markowicz. Oprawa fanów Radomiaka głosiła: "Starość też radość".
Zobacz wideo Bartosz Mrozek wprost o tym, co zrobił Lech Poznań
Dwa gole w Radomiu. Wisła rewelacją rozgrywek
Radość, która zagościła na twarzach kibiców gospodarzy po raz pierwszy w 28. minucie. Wówczas - po kilku niewykorzystanych sytuacjach - Radomiak w końcu dopiął swego. Maurides zamknął dośrodkowanie z rzutu rożnego i pokonał Rafała Leszczyńskiego. Wcześniej swoje szanse marnowali Abdoul Tapsoba i Rafał Wolski.
Zaledwie sześć minut później było już 1:1. Adrian Dieguez faulował w polu karnym Dominika Kuna, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Piłkę ustawił Łukasz Sekulski i się nie pomylił.
Po zmianie stron sytuacja gospodarzy mogła się skomplikować jeszcze bardziej. W 69. minucie Ibrahima Camara sfaulował Tomasa Tavaresa. Sędzia Karol Arys pokazał czerwoną kartkę, ale po konsultacji z VAR - która trwała bardzo długo - zmienił decyzję. Wynik ustalony w 34. minucie się nie zmienił.
Liderem tabeli jest Górnik Zabrze, który w niedzielę pokonał Jagiellonię Białystok. Płocczanie zajmują trzecie miejsce i pozostają jedną z rewelacji rozrywek. Radomiak po poniedziałkowym spotkaniu plasuje się na 11. pozycji. Strefę spadkową okupują Lechia Gdańsk, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Piast Gliwice.
Oba zespoły będą miały teraz przed sobą tydzień na przygotowanie do kolejnych spotkań. 3 listopada Radomiak zagra u siebie z Lechią Gdańsk, a Wisła Płock zmierzy się tego dnia z Pogonią Szczecin - także w roli gospodarza. Oba mecze rozpoczną się o 18:00.
- Radomiak Radom 1:1 Wisła Płock (1:1)
- Gole: Maurides' 28 - Łukasz Sekulski' 34k
- Radomiak: Majchrowicz (gk) - Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik - Alves (75' Romario Baro), Camara (87' Kaput), Tapsoba (62' Vasco Lopes), Wolski (k), Capita (62' Balde) - Maurides (87' Depu)
- trener: Joao Henriques
- Wisła: Leszczyński (gk) - Rogelj, Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson, Lecoeuche - Djalo (61' Nowak), Tavares, Kun - Jurić (61' Salvador), Sekulski (k) (81' Niarchos)
- trener: Mariusz Misiura
- Stadion im. Braci Czachorów, Radom
- sędziował: Karol Arys (Szczecin)
- żółte kartki: Ibrahima Camara
Tabela ekstraklasy po 13. kolejce:
- 1. Górnik Zabrze - 13 meczów, 26 punktów, bramki: 21:11
- 2. Jagiellonia Białystok - 12 meczów, 24 punkty, bramki: 24:15
- 3. Wisła Płock - 12 meczów, 22 punkty, bramki: 16:9
- 4. Cracovia - 12 meczów, 21 punktów, bramki: 21:14
- 5. Lech Poznań - 12 meczów, 20 punktów, bramki: 20:18
- 6. Korona Kielce - 13 meczów, 19 punktów, bramki: 16:12
- 7. Zagłębie Lubin - 12 meczów, 17 punktów, bramki: 25:18
- 8. Raków Częstochowa - 12 meczów, 17 punktów, bramki: 14:16
- 9. Pogoń Szczecin - 13 meczów, 17 punktów, bramki: 20:23
- 10. Legia Warszawa - 12 meczów, 16 punktów, bramki: 14:12
- 11. Radomiak Radom - 13 meczów, 16 punktów, bramki: 23:23
- 12. Widzew Łódź - 13 meczów, 16 punktów, bramki: 20:20
- 13. Arka Gdynia - 13 meczów, 15 punktów, bramki: 9:20
- 14. Motor Lublin - 12 meczów, 14 punktów, bramki: 16:21
- 15. GKS Katowice - 13 meczów, 14 punktów, bramki: 17:24
- 16. Lechia Gdańsk - 13 meczów, 10 punktów, bramki: 22:29
- 17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 13 meczów, 10 punktów, bramki: 17:25
- 18. Piast Gliwice - 11 meczów, 7 punktów, bramki: 10:15