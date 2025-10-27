Wyjaśniła się przyszłość Grosickiego! Właściciel Pogoni mówi wprost

Kibice Pogoni Szczecin mają mało w tym sezonie powodów do zadowolenia. Ich ulubieńcy w trzynastu kolejkach zdobyli 17 punktów i zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Jednym z nielicznych piłkarzy, którzy nie zawodzą, jest doświadczony, 37-letni Kamil Grosicki, który w tym sezonie w 13 meczach zdobył pięć goli i miał cztery asysty. Skrzydłowy trafiła do siatki w dwóch ostatnich starciach ligowych - zremisowanym na wyjeździe z Lechem Poznań 2:2 i wygranym u siebie z Cracovią 2:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Wiadomo, co z przyszłością Kamila Grosickiego

Wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, co będzie z przyszłością Kamila Grosickiego. W końcu skrzydłowemu po zakończeniu tego sezonu kończy się umowa z Pogonią Szczecin. Alex Haditaghi, właściciel szczecińskiego klubu rozwiał wątpliwości. Kontrakt Grosickiego ma zostać przedłużony.

– Na 100 procent przedłużymy umowę Kamila. Chciałbym, abyśmy się spotkali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby to sfinalizować. Grosicki jest naszym kapitanem i pozostanie nim do ostatniego dnia, w którym będzie mógł grać. A kiedy już skończy karierę, widzę go w kadrze zarządzającej klubem - powiedział Alex Haditaghi w rozmowie z Goal.pl.

Kamil Grosicki dla Pogoni Szczecin rozegrał w sumie 185 spotkań, zdobył 55 bramek i miał 57 asyst. Do tego klubu wrócił latem 2021 roku z angielskiego West Bromwich Albion.

Pogoń Szczecin w następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra w poniedziałek, 3 listopada (godz. 18) na wyjeździe z Wisłą Płock.

Zobacz także: Oto kulisy odsunięcia Frankowskiego od meczów Ekstraklasy. "To nie jest kara"

Natomiast już w najbliższy czwartek, 30 listopada (godz. 21) szczecinianie zmierzą się w 1/16 finału Pucharu Polski na wyjeździe z Legią Warszawa.

Relacja na żywo z tego ostatniego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.