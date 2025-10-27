Piłkarz Legii nie ma żadnych wątpliwości. "Czerwona kartka"

"Członkowie Kolegium Sędziów byli jednomyślni w ocenie sytuacji, w której sędzia powinien odgwizdać faul i ukarać czerwoną kartką zawodnika Górnika Zabrze. Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie błędnej decyzji, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych" - komunikat o tej treści ukazał się po meczu zabrzan z Jagiellonią Białystok (2:1) w Ekstraklasie. Dotyczył arbitra Bartosza Frankowskiego (i jego zespołu), który w 72. nie pokazali Josemie czerwonej kartki za faul na Dimitrosie Rallisie. Ta sytuacja niesie się szerokim echem.

Bartosz Frankowski zawieszony po fatalnym błędzie w meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. Głos zabrał gracz Legii Warszawa

Został o nią zapytany Radovan Pankov, obrońca Legii Warszawa, po niedzielnym starciu ligowym z Lechem Poznań (0:0). - Oglądałem trochę tego spotkania, jeśli pytasz o Górnik. Moim zdaniem to był błąd - ocenił, a nagranie z jego wypowiedzią ukazało się na koncie Meczyki.pl w serwisie X.

- (Josema - red.) zasługiwał na czerwoną kartkę, ale jest, jak jest. Czasami sędziowie również się mylą. To normalne, to po prostu część piłki nożnej. To część naszej pracy, my także popełniamy błędy - stwierdził serbski piłkarz.

Bartosz Frankowski zabrał głos po fatalnym błędzie. "Biorę pełną odpowiedzialność. Bardzo przepraszam"

A jak sędzia tłumaczył się ze swojej pomyłki? - Biorę pełną odpowiedzialność za tę decyzję, bo jestem liderem zespołu sędziowskiego. Bardzo przepraszam zainteresowane strony i kibiców obu drużyn za swoją pomyłkę. Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu - mówił.

Wskazał także, w czym był problem. - Pewien rodzaj błędu komunikacyjnego spowodował, że finalnie nie podjąłem takiej decyzji. Odgwizdałem przewinienie na bramkarzu, które było dalszą fazą tej akcji - wytłumaczył.

Ta pomyłka przyczynić się do tego, że ostatecznie zabrzanie odnieśli zwycięstwo - Alejandro Pozo trafił do własnej bramki w 87. minucie, czyli kwadrans po tym, jak Josemy nie powinno być na boisku. A Górnik został nowym liderem, z dwupunktową przewagą na Jagiellonią Białystok, która ma jednak rozegrany o jeden mecz mniej.