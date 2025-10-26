Oni cieszą z tego, co się stało w meczu Legia - Lech. Podwójna przegrana

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór pokonała Szachtara Donieck 2:1. Dwa gole zdobył Rafał Augustyniak, zapewniając drużynie Edwarda Iordanescu pierwszą wygraną po trzech porażkach z rzędu. Lech Poznań niespodziewanie przegrał z gibraltarskim Lincoln Red Imps 1:2 i wrócił do Polski w niezbyt dobrych nastrojach. Oba zespoły w niedzielę zmierzyły się w hicie 13. kolejki ekstraklasy.

Przed bezpośrednim starciem obu zespołów Lech zajmował szóstą pozycję w tabeli, tracąc do liderującego Górnika aż siedem punktów. W jeszcze gorszej sytuacji znajdowała się Legia, która przed starciem z drużyną Nielsa Frederiksena plasowała się na 11. miejscu. Do pierwszego miejsca traciła 11 oczek.

W pierwszej połowie niedzielnego meczu piłkarze obu drużyn nie znaleźli drogi do siatki. Bartosz Mrozek musiał bronić strzał Kacpra Urbańskiego, a Kacper Tobiasz zatrzymywał Taofeeka Ismaheela. Raz wyręczył go Steve Kapuadi.

Po zmianie stron, mimo kilku okazji - Mrozek zatrzymał Urbańskiego, a strzał Ishaka obronił Tobiasz - goli nie zobaczyliśmy. Remis to wynik, który rozczarowuje obie strony, a cieszy wszystkich ligowych rywali. Lech i Legia nie były w stanie wygrać i ich strata do lidera - a przecież oba zespoły chcą walczyć o mistrzostwo Polski - po tej kolejce wzrosła.

W następnym meczu Legia Warszawa zagra w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin (30 października, 21:00), a Lech Poznań - tego samego dnia - zmierzy się w krajowym pucharze z Gryfem Słupsk (30 października, 12:00).