Tylko spójrz, kto pojawił się na meczu Legia - Lech. "Szanowni państwo..."

"Szanowni państwo, prosimy o nieużywanie słów wulgarnych i skupieniu się na kulturalnym dopingu dla swojej drużyny" - poniosło się w niedzielę z głośników na stadionie Legii Warszawa. To przy Łazienkowskiej dobrze znany komunikat, puszczany od lat z taśmy. Zazwyczaj wtedy, gdy kibice gości zaczynają rzucać na prawo i lewo wyzwiskami w kierunku kibiców oraz drużyny gospodarzy.

Nie inaczej było w niedzielę podczas hitu ekstraklasy Legia - Lech. Komunikat z głośników puszczany był kilka razy tylko w pierwszej połowie. Po raz pierwszy około 10 minuty. Akurat w momencie, gdy na trybunie VIP pojawiła się Marta Cienkowska, czyli polityczka Polski 2050 i ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Legia - Lech. Specjalna akcja zawitała na Łazienkowską

To akurat na trybunach był moment, gdy kibice Lecha obrażali Legię. Zresztą nie po raz pierwszy, bo wyzwiska zaczęły się przed meczem. Jeszcze przed prezentacją składu goście zaintonowali obraźliwą przyśpiewkę w kierunku Legii, a po chwili zaczęli skandować "Mistrz, mistrz Kolejorz". Z każdą kolejną minutą wyzwisk tylko przybywało. Oczywiście z obu stron.

Słowem: no, nie był to najbardziej kulturalny mecz w ekstraklasie, ministra mogła trafić lepiej. Ale i tak sprawiała wrażenie zainteresowanej. Właśnie tym, co dzieje się na trybunach, które początkowo obserwowała z murawy, skąd przyglądała się rozśpiewanym trybunom.

Wizyta Cienkowskiej na niedzielnym meczu nie była przypadkowa, bo jak udało nam się ustalić, Cienkowska pojawiła się na stadionie Legii przede wszystkim po to, by promować "BookStadion". To projekt Instytutu Książki inspirowany piłką nożną, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.