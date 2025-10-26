Powrót na stronę główną
Były prezes Legii się nie certoli. "Nie chciałbym Iordanescu"
Edward Iordanescu ostatecznie nie opuścił szeregów Legii Warszawa, ale wciąż wydaje się, że jego przygoda w stolicy Polski nie potrwa zbyt długo. Rumun jest nieustannie obiektem krytyki. Mocne słowa na jego temat wypowiedział Bogusław Leśnodorski. Były prezes wielokrotnych mistrzów Polski miałby "nie chcieć takiego człowieka na ławce".
Eliminacje LE Legia - Aktobe FC
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Edward Iordanescu trenerem Legii Warszawa został w pierwszej połowie czerwca. Początkowo zbierał niezłe recenzje - w końcu stołeczny klub pod jego wodzą pokonał Lech Poznań w Superpucharze Polski. Z czasem jednak gra Legii uległa znacznemu pogorszeniu. Na ten moment drużyna, której głównym celem jest mistrzostwo Polski, zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Zobacz wideo Były prezes Legii o Iordanescu: Nie chciałbym takiego trenera w swoim klubie

Co za słowa o Iordanescu. Debatują o jego mowie ciała

W poprzednim tygodniu media obiegła informacja, że rumuński szkoleniowiec podał się do dymisji. Ostatecznie została ona zdementowana i Iordanescu nie tylko dalej jest trenerem Legii, ale w czwartek jego zespół odniósł zwycięstwo z Szachtarem Donieck. Nie zmienia to jednak faktu, że 47-latek dalej jest na celowniku i spotyka się z krytyką.

W programie "To jest Sport.pl" Piotr Żelazny podkreślił, że nie najlepszą opinię na temat Iordanescu ma Bogusław Leśnodorski, z którym dziennikarz widział się podczas wizyty w studiu TVP Sport. - Porozmawialiśmy chwilę też o sprawach bieżących, w tym Edwardzie Iordanescu. I Bogusław Leśnodorski powiedział takie zdanie, które mi zapadło w pamięć, że mowa ciała Iordanescu w meczu z Zagłębiem Lubin była taka, że on nie chciałby mieć takiego człowieka na ławce - podkreślił Żelazny.

- Potem zobaczyłem reakcję Iordanescu na gola Augustyniaka w meczu z Szachtarem Donieck. I zacząłem się faktycznie zastanawiać, co tam się dzieje. Bo to nie jest reakcja normalna. Dla mnie to było bardzo dziwne, bo rzeczywiście wygląda jakby on był poza klubem - zakończył ekspert programu "To jest Sport.pl".

Legia Warszawa w 13. kolejce Ekstraklasy zmierzy się z Lechem Poznań.

 

