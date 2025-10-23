Oficjalnie: Klub Ekstraklasy ma nowego trenera!

Piast Gliwice zawodzi w sezonie 2025/26. Pod wodzą Maxa Moeldera zespół w dziesięciu meczach PKO Ekstraklasy zdobył zaledwie siedem punktów. Składa się na to jedno zwycięstwo, cztery remisy i aż pięć porażek. Czarę goryczy przelała przegrana z Lechią Gdańsk w minioną niedzielę (1:2). Od poniedziałku Piast przyspieszył poszukiwania nowego szkoleniowca.

Daniel Myśliwiec nowym trenerem Piasta Gliwice

Wśród kandydatów na nowego trenera Piasta pojawiło się kilka nazwisk. W czwartek Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że bardzo blisko tej posady jest Daniel Myśliwiec. Po kilku godzinach Piast oficjalnie ogłosił, że to właśnie 39-latek będzie teraz prowadził zespół. Wraz z nim do sztabu szkoleniowego dołączają Karol Zniszczoł oraz Krzysztof Sierocki.

Myśliwiec wraca do PKO Ekstraklasy. W lutym tego roku został zwolniony z Widzewa Łódź. W sezonie 2023/2024 zajął z zespołem 9. miejsce w lidze i dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski. W następnej kampanii opuszczał drużynę, gdy ta zajmowała 12. pozycję w rozgrywkach. Łącznie prowadził Widzew w 56 meczach. Jego bilans to 23 zwycięstwa, 11 remisów i 22 porażki.

Wcześniej Myśliwiec przedostał się do szerszej świadomości kibiców jako trener Stali Rzeszów. Pracował w tym klubie w latach 2020-2023. W tym czasie awansował do pierwszej ligi oraz bił się w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Trudne zadanie przed nowym trenerem. Piast w tarapatach

Piast jest kolejnym klubem, który zmienia szkoleniowca jeszcze przed półmetkiem sezonu. Trudno jednak się dziwić. Zespół pod wodzą Maxa Moeldera nie czynił postępów, a sytuacja w tabeli na ten moment jest bardzo zła.

Piast po porażce z Lechią spadł na ostatnie miejsce, a teraz przed nim kolejny ważny pojedynek. W sobotę gliwiczanie wybierają się do Gdyni na mecz z Arką.