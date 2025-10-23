Powrót na stronę główną
Oficjalnie: Klub Ekstraklasy ma nowego trenera!
Max Moelder nie jest już trenerem Piasta Gliwice. Na tym stanowisku Szweda zastąpił Daniel Myśliwiec. Potwierdziły się zatem wcześniejsze przypuszczenia. Przed nowym szkoleniowcem trudne zadanie.
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice
Screen z https://x.com/CANALPLUS_SPORT/status/1974194391339139288

Piast Gliwice zawodzi w sezonie 2025/26. Pod wodzą Maxa Moeldera zespół w dziesięciu meczach PKO Ekstraklasy zdobył zaledwie siedem punktów. Składa się na to jedno zwycięstwo, cztery remisy i aż pięć porażek. Czarę goryczy przelała przegrana z Lechią Gdańsk w minioną niedzielę (1:2). Od poniedziałku Piast przyspieszył poszukiwania nowego szkoleniowca.

Daniel Myśliwiec nowym trenerem Piasta Gliwice

Wśród kandydatów na nowego trenera Piasta pojawiło się kilka nazwisk. W czwartek Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że bardzo blisko tej posady jest Daniel Myśliwiec. Po kilku godzinach Piast oficjalnie ogłosił, że to właśnie 39-latek będzie teraz prowadził zespół. Wraz z nim do sztabu szkoleniowego dołączają Karol Zniszczoł oraz Krzysztof Sierocki.

Myśliwiec wraca do PKO Ekstraklasy. W lutym tego roku został zwolniony z Widzewa Łódź. W sezonie 2023/2024 zajął z zespołem 9. miejsce w lidze i dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski. W następnej kampanii opuszczał drużynę, gdy ta zajmowała 12. pozycję w rozgrywkach. Łącznie prowadził Widzew w 56 meczach. Jego bilans to 23 zwycięstwa, 11 remisów i 22 porażki.

Wcześniej Myśliwiec przedostał się do szerszej świadomości kibiców jako trener Stali Rzeszów. Pracował w tym klubie w latach 2020-2023. W tym czasie awansował do pierwszej ligi oraz bił się w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Trudne zadanie przed nowym trenerem. Piast w tarapatach

Piast jest kolejnym klubem, który zmienia szkoleniowca jeszcze przed półmetkiem sezonu. Trudno jednak się dziwić. Zespół pod wodzą Maxa Moeldera nie czynił postępów, a sytuacja w tabeli na ten moment jest bardzo zła.

Piast po porażce z Lechią spadł na ostatnie miejsce, a teraz przed nim kolejny ważny pojedynek. W sobotę gliwiczanie wybierają się do Gdyni na mecz z Arką.

