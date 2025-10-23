Chorwat narzekał na mieszkanie w Radomiu. Ależ dostał kontrę

Luka Vusković był piłkarzem Radomiaka Radom przez pół roku. Mowa o drugiej części sezonu 2023/24. Chorwat trafił do polskiego klubu na wypożyczenia z Hajduka Split. To utalentowany środkowy obrońca. W Radomiaku rozegrał czternaście meczów i strzelił trzy gole. Jak się okazuje, nie wspomina jednak życia w naszym kraju zbyt dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wspomina grę w reprezentacji U21: Nie minęło pięć minut i stało się najgorsze

Vusković wprost o Radomiu

Vusković po pobycie w Polsce trafił na kolejne wypożyczenie - tym razem do belgijskiego KVC Westerlo. Został zatem zapytany o porównanie życia w obu krajach.

"Wyjechałem z domu z mamą. Mieszkała ze mną, pomagając mi i mojemu bratu w jego sprawie. W Polsce było ciężko. Mieszkanie było kiepskie, miasto (Radom - przyp. red.) też" - stwierdził, cytowany przez profil TheCroatianLad w serwisie X.

"W Belgii było lepiej, ale nie było zasłon, ogrzewanie nie działało, marzłem. Miasto? 1000 mieszkańców, wszyscy powyżej 90 roku życia. Mieszkałem w lesie, kupiłem psa, żeby zabić nudę" - dodał.

Rocha odpowiada Vuskoviciowi. "Najlepsze mieszkanie"

Obecnie Vusković gra w niemieckim klubie Hamburger SV, gdzie został wypożyczony z Tottenhamu ("Koguty" kupiły go z Hajduka Split przed sezonem 2025/26). Na jego słowa dotyczące mieszkania w Radomiu odpowiedział Leonardo Rocha. Portugalczyk w przeszłości był gwiazdą Radomiaka.

"Wiem, że nikt nie pytał, ale najlepsze mieszkanie, jakie miałem w Polsce i w całej mojej karierze piłkarza, było w Radomiu" - podkreślił na platformie X.

Kibicom bardzo spodobała się wypowiedź napastnika. Ewidentnie był to przytyk w stronę Vuskovicia. Rocha natomiast wciąż mieszka w Polsce. Obecnie jest piłkarzem Zagłębia Lubin, które wypożyczyło go z Rakowa Częstochowa.