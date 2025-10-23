Takie słowa o Michniewiczu jeszcze nie padły. Potężny cios. "Smród"

Czesław Michniewicz prowadził Pogoń Szczecin w latach 2015-2016. Na swojej drodze spotkał m.in. Radosława Janukiewicza. Bramkarz w programie "ExPortowcy" na kanale sPort Szczecin wyjawił, że nie darzy byłego selekcjonera reprezentacji Polski dużą sympatią. Nawiązał do zachowań, które nie świadczyły o nim dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

Janukiewicz mówi wprost. Michniewicz należał do farmazoniarzy

- Z trenerów, którzy byli farmazoniarzami, to zdecydowanie Michniewicz - rozpoczął Janukiewicz. - Pamiętam sytuację: pierwszy trening. Może trener myślał, że jestem jakiś ułomny i nie oglądałem "Daleko od szosy". Trener chciał mnie jednym cytatem zniszczyć, ale dostał ripostę i się zdziwił - dodaje.

W latach 2009-2017 Janukiewicz był zakontraktowany przez Pogoń, ale w sezonie 2015/16 trafił na wypożyczenie do Górnika Zabrze. Z tą transakcją wiąże się anegdota, gdzie Michniewicz miał zachowywać się naprawdę dziwnie.

- Poszedłem potem na wypożyczenie do Górnika Zabrze. Słyszałem wiele wiadomości, że robi mi niby pod górkę, żeby mnie nie wzięli. A jak przyjechałem zdać sprzęt, to mówi, że on mi to załatwił. Umówmy się… Jako człowiek: tragiczna postać. Jako trener okej, przygotowany. Mogą się wszyscy śmiać z tych dronów, ale uważam, że pod kątem szkoleniowym top. Natomiast jako człowiek… bez komentarza - ocenił Janukiewicz.

Mocno o Michniewiczu. "Zostawiał po sobie smród"

Były bramkarz Pogoni dokonał później mocnego podsumowania Michniewicza, nawiązując również do afery premiowej za czasów jego kadencji w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

- Bardzo toksyczny człowiek. Skąd odchodził, zawsze zostawiał po sobie smród. Dla mnie ta sytuacja z premią, gdzie sobie dzielili 30 czy 40 milionów, to jest po prostu skandal - dodał były bramkarz.

Czytaj także: To była 81. minuta meczu LM. Zalewski wrócił i pokazał, co potrafi

Od momentu odejścia z Pogoni Michniewicz miał kilka miejsc pracy. Najpierw trafił do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, następnie został selekcjonerem reprezentacji Polski U-21. Kolejnym przystankiem była Legia Warszawa, później seniorska drużyna narodowa, a po pracy z kadrą nadeszły dwa egzotyczne kluby - Abha Club oraz AS FAR Rabat. Michniewicz jest bezrobotny od października poprzedniego roku.