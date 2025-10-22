Media: To już pewne. Trener wyleci z klubu Ekstraklasy

Sezon PKO BP Ekstraklasy trwa w najlepsze. Liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok, która ma jeden punkt więcej nad Górnikiem Zabrze (23 pkt) i jeden mecz rozegrany mniej (11 spotkań). Na dole tabeli jest równie ciekawie, po 10 kolejkach Piastr Gliwice ma siedem pkt i jest ostatni w tabeli, a przedostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma dwa "oczka" więcej.

Media: Kolejny trener odejdzie z klubu z Ekstraklasy

Od jakiegoś czasu trwa rewolucja w kadrze trenerskiej. Niedawno Adrian Siemieniec poinformował o zakończeniu współpracy z Rafałem Grzybem. Ponadto Robert Kolendowicz został zwolniony z Pogoni Szczecin, a Patryk Czubak podzielił los Zeljko Sopicia i musiał odejść z Widzewa Łódź. Ostatnio głośno jest nt. przyszłości Edwarda Iordanescu, który przegrał z Legią ostatnie trzy spotkania, ale wszystko wskazuje na to, że pozostanie w klubie.

Teraz do ciekawych informacji dotarli dziennikarze "Piłki Nożnej". Kolejny trener najprawdopodobniej straci pracę. "Piast wciąż szoruje dno tabeli, przegrywając po drodze arcyważne spotkanie z Lechią Gdańsk w samej końcówce (1:2). W efekcie, według naszych informacji Max Moelder jest już jedną nogą poza Piastem" - czytamy w artykule.

"Po serii słabych wyników i bardzo złej sytuacji w tabeli, Piast Gliwice decyduje się na zmianę trenera. Max Moelder lada chwila pożegna się z posadą" - poinformowano.

Kto zastąpi Moeldera w Pieście Gliwice?

Niedawno serwis "Śląski Sport" poinformował, że głównym kandydatem do zastąpienia Moeldera jest Adam Nocoń, który prowadzi Pogoń Siedlce. Wcześniej prowadził takie kluby jak Podbeskidzie Bielsko-Biała, Chojniczanka Chojnice czy Odra Opole.

Piast Gliwice rozegrał 10 spotkań w ekstraklasie. Wygrał tylko jedno - z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Poza tym zanotował cztery remisy i pięć porażek. Bilans goli klubu wynosi -4 (9:13). Do bezpiecznej strefy Piast traci cztery "oczka". Piętnasty Motor Lublin i czternasty GKS Katowice ma tych pkt jedenaście.

W następnej kolejce GKS Katowice zagra na wyjeździe z Arką Gdynia. Mecz zaplanowano na sobotę 25 października o godz. 14:45. Piast ma także do rozegrania dwa zaległe mecze - z Legią Warszawa i Lechem Poznań.