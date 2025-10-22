Gorąco wokół posady trenera w klubie Ekstraklasy! Nagle padło: Feio

Radomiak Radom wszedł bardzo dobrze w trwający sezon Ekstraklasy, bo wygrał 5:1 z Pogonią Szczecin i 3:1 z Rakowem Częstochowa, a także zremisował 1:1 z Arką Gdynia. Potem zaczęła się seria słabszych wyników, przez co zespół Joao Henriquesa zajmuje dziesiąte miejsce w Ekstraklasie z 15 punktami po 12 meczach. Przewaga Radomiaka nad strefą spadkową wynosi pięć punktów. Z najnowszych informacji, które pojawiają się w mediach, wydaje się, że w Radomiu może dojść do zmiany szkoleniowca.

Feio wróci do Ekstraklasy? Może zostać nowym trenerem Radomiaka

Sebastian Staszewski poinformował na portalu X o ostatnich napięciach w Radomiaku. We wtorek wściekły z treningu miał zejść Maurides, a między trenerem i piłkarzami są coraz większe napięcia. Na razie klub z Radomia nie odniósł się do tych doniesień, ale niewykluczone, że w tej sytuacji Henriques straci pracę. To oznacza, że Henriques nie wypełni kontraktu podpisanego do czerwca przyszłego roku. Kto będzie jego następcą?

Staszewski przekonuje, że w Radomiaku może powrócić temat zatrudnienia Goncalo Feio. Portugalczyk pozostaje bez pracy od 13 lipca br., kiedy to rozstał się z drugoligowym USL Dunkerque. Powodem odejścia Feio z poprzedniego klubu było niezadowolenie na organizację pracy i infrastrukturę. - Mam własne standardy i etykę pracy. To, co mi powiedziano, i to, czego się spodziewałem, a to, co faktycznie zastałem, to dwie różne rzeczy - opowiadał Feio.

Feio był już widziany w Radomiu, bo pojawił się na stadionie przy jednym z meczów Radomiaka. Poza tym jego asystentem jest Emanuel Ribeiro, którego brat Antonio pracuje w Radomiaku w roli dyrektora sportowego.

- Goncalo to mój przyjaciel, jego asystentem jest mój brat Emanuel. Byłoby głupotą z mojej strony zaprzeczać jakimkolwiek powiązaniom w tej sprawie. Dziś mamy trenera. Jesteśmy z niego zadowoleni i mu ufamy. Rozmawiamy codziennie. Był bardzo pomocny między innymi w restrukturyzacji klubu. Trener Henriques ma pełne zaufanie - tłumaczył Ribeiro.

Wcześniej Feio pracował w Polsce w Legii Warszawa (2010-2015, 2024-2025), Wiśle Kraków (2016-2018), Rakowie Częstochowa (2020-2022) i Motorze Lublin (2022-2024).

Jeżeli do zmiany trenera w Radomiaku doszłoby w najbliższych godzinach, to Feio mółby zadebiutować w tej roli przy okazji poniedziałkowego spotkania z Wisłą Płock.