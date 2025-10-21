Dni trenera w klubie Ekstraklasy są policzone. Media: Oto następca

W niedzielę miało miejsce starcie ekip z dołu tabeli. Piast Gliwice podejmował Lechię Gdańsk. Kibice gospodarzy mogli czuć potężne rozczarowanie. Gliwiczanie przegrali 1:2, a to oznaczało jednocześnie, że Piast spadnie na ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Od samego początku drużyna prowadzona przez Maxa Moeldera nie zachwyca, ale wydaje się, iż to właśnie porażka z Lechią przelała czarę goryczy.

To ma być zastępca Moeldera. Prowadzi Pogoń Siedlce

Już na początku tygodnia takie portale jak Weszło i Meczyki.pl zgodnie informowały, że działacze Piasta szukają nowego szkoleniowca. We wtorek natomiast "Śląski Sport" podał, iż głównym kandydatem do zastąpienia Moeldera na stanowisku trenera jest Adam Nocoń.

Z pewnością to zaskakująca wiadomość. Od 1 października Nocoń jest bowiem trenerem pierwszoligowej Pogoni Siedlce. Obecnie prowadzony przez niego zespół zajmuje 11. miejsce w tabeli. Wcześniej 54-latek pracował w m.in. takich klubach jak: Podbeskidzie Bielsko-Biała, Chojniczanka Chojnice czy Odra Opole.

Moelder otrzymał trzyletni kontrakt. Zaraz może być po sprawie

W poprzednim sezonie Piast Gliwice pod wodzą Aleksandara Vukovicia walczył o miejsce w górnej części ligowej tabeli. Ostatecznie wszystko zakończyło się 10. pozycją, ale kibice raczej nie mieli na co narzekać. Po rozstaniu z Vukoviciem Max Moelder miał wnieść świeżość do drużyny.

Jednocześnie doszło do dużych zmian kadrowych. Pierwsze dziesięć spotkań Piasta w PKO Ekstraklasie pokazało, że zespół może mieć ogromne problemy w walce o utrzymanie.

Dotychczas gliwiczanie zgromadzili zaledwie siedem punktów. Wygrali jedno spotkanie, cztery zremisowali i pięć przegrali. Moelder podpisał z klubem trzyletni kontrakt, a tymczasem może zostać zwolniony już w tym roku.