Media: Tak szatnia zareagowała na dymisję Iordanescu

Legia Warszawa właśnie zanotowała trzecią porażkę z rzędu. Zespół Edwarda Iordanescu przegrał 1:3 z Zagłębiem Lubin i pogorszył swoją sytuację w walce o mistrzostwo Polski - aktualnie traci już dziewięć punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Poniedziałek mógł przynieść pewien przełom w dalszych planach Legii na ten sezon, bo według medialnych doniesień Iordanescu podał się do dymisji i wyraził chęć rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. To jednak nie zostało przyjęte przez władze Legii, a Rumun ma prowadzić Legię w kolejnych spotkaniach.
Serwis antenasport.ro poinformował o reakcji piłkarzy Legii na doniesienia o dymisji Iordanescu. Szatnia miała nalegać na Rumuna, by ten kontynuował pracę. Iordanescu został przekonany przez piłkarzy do tego, by zostać w Warszawie. "Piłkarze Legii Warszawa liczą, że uda im się poprawić sytuację wraz z Edim Iordanescu" - czytamy w artykule.
To oznacza, że Iordanescu nadal wypełnia kontrakt podpisany do czerwca 2027 r. z Legią. Teraz przed stołecznym klubem trudne dni, bo w czwartek zagra z Szachtarem Donieck w fazie ligowej Ligi Konferencji, a potem ma przed sobą mecze z Lechem Poznań (26.10, Ekstraklasa) i Pogonią Szczecin (30.10, Puchar Polski).
Wcześniej rumuńskie media podawały, że jeśli Iordanescu zostanie zwolniony z Legii, to otrzyma od klubu odprawę w wysokości 400 tys. euro. Wcześniej Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii zapowiadał, że ocena pracy Iordanescu nastąpi najwcześniej zimą. Bardzo możliwe, że ta wersja niedługo przestanie być aktualna.
W poniedziałek miało dojść do spotkania między władzami Legii - właścicielem Dariuszem Mioduskim, wiceprezesem Marcinem Herrą, dyrektorem ds. operacyjnych Fredim Bobiciem oraz wspomnianym Żewłakowem. W jego trakcie ustalono, że praca Iordanescu na stanowisku będzie kontynuowana.
Później Bobić był gościem programu "Ekstraklasa Po Godzinach", w którym wyraźnie zaprzeczył, że Iordanescu podał się do dymisji.
- Rozmawialiśmy z Edwardem, ale też z zawodnikami. Mogę powiedzieć, że nigdy nie miałem wrażenia, że chce odejść. Znam dużo słów po angielsku, które pasują do sytuacji, ale po niemiecku to brzmi lepiej. To jak kaczka dziennikarska. W takich sytuacjach zawsze jest dużo dyskusji i zawsze pojawia się pytanie, kto jest odpowiedzialny. Zaprzeczam tym doniesieniom, z dużą dozą zdecydowania - ogłosił Bobić.
