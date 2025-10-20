O tym golu będzie głośno! Tak wygląda tabela Ekstraklasy po 12. kolejce

Wisła Płock kapitalnie rozpoczęła sezon Ekstraklasy. Przez moment była nawet pierwsza w tabeli, ale w ostatnim czasie coś się zacięło w maszynie Marusza Misiury. Od sierpnia i starcia z Zagłębiem Lubin Nafciarze nie wygrali meczu, notując trzy porażki (dwie w Ekstraklasie i jedną w Pucharze Polski) oraz dwa remisy - z GKS-em Katowice i Lechią Gdańsk.

Kapitalna pierwsza połowa w wykonaniu Wisły Płock

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock podjęła Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, która przegrała trzy ostatnie ligowe spotkania z Widzewem Łódź, Piastem Gliwice i Lechem Poznań. Ten mecz był ważny dla obu drużyn pod względem przełamania, ale mimo to faworytem była Wisła Płock.

W zasadzie wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej połowie. Pierwszego gola zdobył Dani Pacheco w 29. minucie, który popisał się kapitalnym strzałem zza pola karnego. Futbolówka pofrunęła w kierunku okienka bramki Bruk-Betu, więc Miłosz Mleczko nie miał szans, by to obronić. Trzynaście minut później podwyższył Łukasz Sekulski, który kapitalnie główkował po dośrodkowaniu Zana Rogelja.

Nawet nie minęła minuta od tego gola, a już gospodarze prowadzili 3:0. W 43. minucie Deni Jurić huknął pod poprzeczkę po kapitalnej kontrze piłkarzy Wisły Płock.

Samobój w drugiej połowie

Na początku drugiej połowy goście próbowali odrobić część strat. Już w 47. minucie Lucas Masoero szukał swojej szansy, ale na drodze stanął mu Rafał Leszczyński. 13 minut później głową próbował Bartosz Kopacz, ale golkiper Wisły Płock ponownie stanął na wysokości zadania.

Nafciarze do końca kontrolowali przebieg tego spotkania, ale nie dali rady zachować czystego konta. W 83. minucie Andrias Edmundsson zaskoczył Rafała Leszczyńskiego i umieścił piłkę we własnej bramce.

Wisła Płock - Termalica 3:1

Gole: Pacheco (29'), Sekulski (42'), Jurić (43') - Edmundsson sam. (83')

Składy:

Wisła Płock: Leszczyński - Lecoeuche, Edmundsson, Kamiński, Haglind-Sangré, Tavares - Kun, Rogelj, Pacheco - Jurić, Sekulski.

Bruk-Bet: Mleczko - Isik, Kasperkiewicz, Kopacz, Putiwcew, Boboc - Ambrosiewicz, Kubica - Strzałek, Guerrero, Fassbender.

Tabela Ekstraklasy po meczu Wisła Płock - Bruk-Bet: