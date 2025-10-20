Powrót na stronę główną
O tym golu będzie głośno! Tak wygląda tabela Ekstraklasy po 12. kolejce
Wisła Płock przełamała się w meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Nafciarze nie byli w stanie wygrać od czterech spotkań. Ostatecznie ta "czarna seria" została przerwana po kapitalnej grze przeciwko Słoniom i przepięknym golu Daniego Pacheco. Dzięki temu zwycięstwu drużyna przesunęła się w tabeli Ekstraklasy na wysoką lokatę.
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Wisła Płock kapitalnie rozpoczęła sezon Ekstraklasy. Przez moment była nawet pierwsza w tabeli, ale w ostatnim czasie coś się zacięło w maszynie Marusza Misiury. Od sierpnia i starcia z Zagłębiem Lubin Nafciarze nie wygrali meczu, notując trzy porażki (dwie w Ekstraklasie i jedną w Pucharze Polski) oraz dwa remisy - z GKS-em Katowice i Lechią Gdańsk.

Kapitalna pierwsza połowa w wykonaniu Wisły Płock

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock podjęła Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, która przegrała trzy ostatnie ligowe spotkania z Widzewem Łódź, Piastem Gliwice i Lechem Poznań. Ten mecz był ważny dla obu drużyn pod względem przełamania, ale mimo to faworytem była Wisła Płock.

W zasadzie wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej połowie. Pierwszego gola zdobył Dani Pacheco w 29. minucie, który popisał się kapitalnym strzałem zza pola karnego. Futbolówka pofrunęła w kierunku okienka bramki Bruk-Betu, więc Miłosz Mleczko nie miał szans, by to obronić. Trzynaście minut później podwyższył Łukasz Sekulski, który kapitalnie główkował po dośrodkowaniu Zana Rogelja.

Nawet nie minęła minuta od tego gola, a już gospodarze prowadzili 3:0. W 43. minucie Deni Jurić huknął pod poprzeczkę po kapitalnej kontrze piłkarzy Wisły Płock.

Samobój w drugiej połowie

Na początku drugiej połowy goście próbowali odrobić część strat. Już w 47. minucie Lucas Masoero szukał swojej szansy, ale na drodze stanął mu Rafał Leszczyński. 13 minut później głową próbował Bartosz Kopacz, ale golkiper Wisły Płock ponownie stanął na wysokości zadania.

Nafciarze do końca kontrolowali przebieg tego spotkania, ale nie dali rady zachować czystego konta. W 83. minucie Andrias Edmundsson zaskoczył Rafała Leszczyńskiego i umieścił piłkę we własnej bramce.

Wisła Płock - Termalica 3:1

Gole: Pacheco (29'), Sekulski (42'), Jurić (43') - Edmundsson sam. (83')

Składy:

Wisła Płock: Leszczyński - Lecoeuche, Edmundsson, Kamiński, Haglind-Sangré, Tavares - Kun, Rogelj, Pacheco - Jurić, Sekulski.

Bruk-Bet: Mleczko - Isik, Kasperkiewicz, Kopacz, Putiwcew, Boboc - Ambrosiewicz, Kubica - Strzałek, Guerrero, Fassbender.

Tabela Ekstraklasy po meczu Wisła Płock - Bruk-Bet:

  1. Jagiellonia Białystok 24 punkty, 11 meczów, 23:13 (+10)
  2. Górnik Zabrze 23 punkty, 12 meczów, 19-10 (+9)
  3. Cracovia 21 punktów, 11 meczów, 20:12 (+8)
  4. Wisła Płock 21 punktów, 11 meczów, 15:8 (+7)
  5. Korona Kielce 19 punktów, 12 meczów, 16:11 (+5)
  6. Lech Poznań 19 punktów, 11 meczów, 20:18 (+2)
  7. Zagłębie Lubin 16 punktów, 11 meczów, 24:17 (+7)
  8. Widzew Łódź 16 punktów, 12 meczów, 20:17 (+3)
  9. Legia Warszawa 15 punktów, 11 meczów, 14:12 (+2)
  10. Radomiak Radom 15 punktów, 12 meczów, 22:22 (0)
  11. Raków Częstochowa 14 punktów, 11 meczów, 12:15 (-3)
  12. Pogoń Szczecin 14 punktów, 12 meczów, 18:22 (-4)
  13. Arka Gdynia 12 punktów, 12 meczów, 7:19 (-12)
  14. GKS Katowice 11 punktów, 12 meczów, 16:24 (-8)
  15. Motor Lublin 11 punktów, 11 meczów, 13:21 (-8)
  16. Lechia Gdańsk 10 punktów, 12 meczów, 21:27 (-6)
  17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 punktów, 12 meczów, 16:24 (-8)
  18. Piast Gliwice 7 punktów, 10 meczów, 9:13 (-4)

