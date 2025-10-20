To nie koniec. Oto co piłkarze Legii usłyszeli od zarządu ws. Iordanescu

Po porażce 1:3 z Zagłębiem Lubin sytuacja w Legii Warszawa się nieco skomplikowała. Po 11 kolejkach zespół plasuje się na 9. miejscu z dorobkiem 15 pkt i traci do pierwszej Jagiellonii Białystok dziewięć "oczek". Od jakiegoś czasu gromy spadają na Edwarda Iordanescu, który co prawda awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji, ale po drodze poległ z AEK Larnaka w el. do Ligi Europy, a na mecz LK z Samsunsporem wystawił rezerwowy skład i drużyna poległa 0:1. Według informacji TVP Sport "Iordanescu był i jest gotów pożegnać się z pracą w Legii" - czytamy.

Żewłakow i Bobić rozmawiali z piłkarzami. To nie wszystko

Na razie klub milczy i nie wiadomo, jakie decyzje zapadną. Jednak teraz do nowych informacji dotarli dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet. Przekazali, że dyrektorzy Legii Warszawa - Michał Żewłakow i Fredi Bobić "przekazali drużynie, że to ona musi wziąć odpowiedzialność za swoje wpadki" - poinformował Łukasz Olkowicz i dodał, że "zawodnicy usłyszeli, że nie ma tematu zmiany trenera Ediego Iordanescu" - podkreślił.

To nie wszystko. "Dziś bowiem Żewłakow i Bobić mają jeszcze spotkać się z właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim i wiceprezesem Marcinem Herrą. Nie wiadomo, jak legijna góra podchodzi do ostatnich wyników i kolejnych porażek" - podkreślono.

Niedługo Legię Warszawa czekają trudne mecze - z Szachtarem w Lidze Konferencji, z Lechem w Ekstraklasie i z Pogonią w Pucharze Polski.

"Jeżeli Legia nie poprawi wyników i gry, to trudno będzie znaleźć argumenty na obronę Iordanescu nawet jego najbardziej zaangażowanym adwokatom" - zakończył dziennikarz.