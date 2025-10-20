Nowe wieści w sprawie Iordanescu. Niebywałe. On już się poddał

Edward Iordanescu ma za sobą fatalne tygodnie. Pod jego wodzą Legia Warszawa przegrała trzy ostatnie mecze z rzędu - z Samsunsporem (0:1), Górnikiem Zabrze (1:3) i Zagłębiem Lubin (1:3). Do tego jego sytuacji nie poprawiają dość niefortunne wypowiedzi na konferencjach prasowych. Od pewnego czasu trwają więc dyskusje nad jego zwolnieniem.

Wszyscy mówią o zwolnieniu Iordanescu. Trener sam chce odejść

Po przegranej z Zagłębiem jeszcze się nasiliły. Odniósł się do nich nawet sam trener. - Oczywiście, nie mam wpływu na decyzje ludzi decyzyjnych, ale moja przyszłość nie jest istotna, najważniejsza jest przyszłość klubu - mówił zaraz po spotkaniu. Jak na razie żadnych komunikatów ze strony władz Legii w tej sprawie nie było. Tymczasem portal Goal.com sugeruje, że za kulisami doszło do interesujących rozmów.

Według wspomnianej redakcji Iordanescu: "wyraził gotowość rozwiązania kontraktu". Miał nawet przekonywać, że dobro drużyny jest najważniejsze, a on sam weźmie odpowiedzialność za słabe wyniki. Mimo to w poniedziałek do żadnych roszad na stanowisku trenera nie doszło. I najprawdopodobniej nie w najbliższej przyszłości nie dojdzie.

Media: Iordanescu zostaje w Legii. Przynajmniej na razie. Oto powód

Zdaniem dziennikarzy na rozwiązanie umowy nie chcą zgodzić się klubowi działacze. Ci stoją na stanowisku, że obecny moment nie jest odpowiedni na zmianę szkoleniowca. Legię w tym tygodniu czekają w końcu dwa bardzo ważne mecze. Już w czwartek zmierzy się ona z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji Europy, a w niedzielę rozegra ligowy klasyk z Lechem Poznań. Być może chcą teraz oszczędzić sobie niepotrzebnego chaosu.

Edward Iordanescu Legię Warszawa prowadzi od lipca tego roku. Za jego kadencji drużyna odniosła 10 zwycięstw, 5 razy zremisowała i 6 przegrała. W tabeli Ekstraklasy zajmuje dopiero 9. miejsce. Jako głównego faworyta do zastąpienia Rumuna wymienia się Aleksandara Vukovicia.