"Pogrzebany". Wieści o Iordanescu dotarły już do Rumunii

Rumuńskie media bacznie obserwują wyniki Legii Warszawa. Nie może to dziwić, bo w końcu Edward Iordanescu to były selekcjoner reprezentacji Rumunii (lata 2022-2024). To też szkoleniowiec, który doprowadził CFR Cluj do mistrzostwa kraju i dwóch superpucharów. Z Legią Iordanescu miał powalczyć o odzyskanie miejsca na szczycie w PKO Ekstraklasie, a tymczasem Wojskowi stali się ligowym średniakiem.

Kryzys Legii. Tak Rumuni piszą o Iordanescu

W niedzielę przegrali nawet z Zagłębiem Lubin (1:3). Zazwyczaj z Zagłębiem Legionistom grało się bardzo dobrze, ale tym razem podopieczni Leszka Ojrzyńskiego byli lepsi. W Warszawie jest coraz więcej nerwów, bo drużyna pod wodzą Iordanescu nie robi postępów. Trzeba wprost mówić o tym, że w Legii cierpliwość do Rumuna może się skończyć.

"Edward Iordanescu przechodzi obecnie przez trudny okres w Legii Warszawa, a polska prasa przewiduje, że Rumun może zostać zwolniony z powodu słabych wyników" - pisze portal sport.ro.

"Pomimo krytyki, z jaką spotkał się w Polsce, Iordanescu stanowczo oświadczył, że nie rozważa odejścia z Legii. Trener obwinił za liczne błędy indywidualne swoich zawodników i przeprosił kibiców na pomeczowej konferencji prasowej" - dodano.

Obrońca "pogrzebał" Iordanescu. Poświęcono Piątkowskiemu sporo uwagi

W spotkaniu z Zagłębiem Lubin bramkę samobójczą zdobył Kamil Piątkowski. To nie było wszystko, bo później środkowy obrońca otrzymał także czerwoną kartkę. "Kamil Piątkowski, najskuteczniejszy obrońca w polskiej drużynie, zaliczył katastrofalny występ" - pisze portal Fanatik. "Iordanescu pogrzebany przez gwiazdę Legii" - tak z kolei zatytułowano jeden z nagłówków.

Fanatik zwraca uwagę na to, że błędy indywidualne nie pomagają Legii Warszawa, a rumuński szkoleniowiec ma wielki problem, ponieważ zespół jest w kryzysie. "Iordanescu przeżywa niezwykle trudny moment" - czytamy.

Rumuni zgodnie przedstawiają sytuację Legii w PKO Ekstraklasie. Wojskowi zajmują dopiero 9. miejsce i mają już 9 punktów straty do liderującej Jagiellonii Białystok. Co ciekawe, portal prosport.pro zwrócił uwagę nie tylko na słabą passę Legii.

"Trzecia z rzędu porażka Legii to nie jedyny problem byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii. Juergen Elitim jest jednym z najważniejszych piłkarzy Legii, ale jego kontrakt wygasa z końcem sezonu" - napisano.

Teraz przed Legią kolejne poważne wyzwania. W czwartek w Lidze Konferencji drużyna Iordanescu zagra z Szachtarem Donieck (początek o 18:45). W niedzielę natomiast dojdzie do hitu PKO Ekstraklasy z Lechem Poznań (godz. 20:15).