Kowalczyk się nie certolił. Tak podsumował Legię i Iordanescu po klęsce

Napisać, że Legia ma tragiczny październik, to jak nie napisać nic. Od początku miesiąca bilans zespołu Iordanescu wynosi trzy porażki. Zaczęło się od 0:1 w Lidze Konferencji z Samusnsporem. Następnie kompletnie inna jedenastka przegrała 1:3 z Górnikiem Zabrze.

W niedzielę Rumun dokonał tylko kilku roszad w porównaniu do spotkania w Zabrzu, ale jak się okazało, jedna z nich była kluczowa dla wyniku meczu. Do drużyny na środek obrony powrócił Kamil Piątkowski.

Kowalczyk: - Bez względu na to, jaki skład wystawi Edward Iordansecu, jego drużyny cechuje powtarzalność. Jak zobaczyłem w tunelu, jaką wystawił jedenastkę: wrócił Piątkowski, Kacper Urbański zagrał od pierwszej minuty... Pomyślałem, że jak tym składem zmontowanym na sam koniec okienka transferowego nie dasz rady wygrać z Zagłębiem Lubin, to z kim chcesz wygrać? A okazało się, że się nie da.

O tym, dlaczego obrońca był zdecydowanie najważniejszym piłkarzem spotkania, w relacji pomeczowej napisał dziennikarz Sport.pl, Aleksander Bernard: - "Kamil Piątkowski nie będzie najlepiej wspominał rywalizacji z Zagłębiem Lubin. Reprezentant Polski wrócił do gry po kontuzji, a w ciągu 13 minut strzelił gola samobójczego i obejrzał czerwoną kartkę za wybicie piłki ręką. Zagłębie pokonało 3:1 Legię i miało twarz 19-letniego Marcela Reguły - pełną polotu, nieszablonowości. Ta porażka jest kolejnym kamieniem do ogrodu Edwarda Iordanescu w Legii".

Kowalczyk wieszczy "rozmowę wychowawczą" z kibicami. "Jak myślicie, co zrobią z Iordanescu?"

Druga z rzędu ligowa porażka sprawiła, że Legia zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, posiadając raptem 15 punktów na koncie. To aż o dziewięć mniej od prowadzącej Jagiellonii Białystok.

Z tego powodu Kowalczyk na antenie Weszło zaczął domniemywać, co ze strony kibiców może czekać drużynę w niedalekiej przyszłości: - Nie zapominajcie o jednym. Kiedy Legia robiła transfery? Jak kibice się wściekli. Najważniejszy przy Łazienkowskiej jest tytuł mistrza Polski. A jak nazajutrz po meczu z Zagłębiem będzie rozmowa wychowawcza, to jak myślicie, co zrobią z Iordanescu?

W istocie aktualne niezadowolenie fanów Legii jest naprawdę spore. Kiedy po spotkaniu z Zagłębiem Lubin drużyna podeszła do zajmowanego przez nich sektora gości, mogła usłyszeć przyśpiewkę: "Co Wy robicie, Wy naszą Legię hańbicie". Wideo z tego zdarzenia na X opublikował profil Legionisci.com.