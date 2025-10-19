Legia Warszawa zanotowała trzecią porażkę z rzędu we wszystkich rozgrywkach, więc można mówić o kryzysie w stołecznym klubie. Zespół Edwarda Iordanescu przegrał 1:3 z Zagłębiem Lubin. Jedynego gola dla Legii strzelił Kajetan Szmyt, bo to od niego odbiła się piłka po strzale Kacpra Urbańskiego. Aktualnie Legia ma piętnaście punktów po jedenastu meczach Ekstraklasy, a strata Legii do lidera, którym jest Jagiellonia Białystok, wynosi już dziewięć punktów. Co o tej sytuacji sądzi trener Iordanescu?

Iordanescu zabrał głos po kolejnej porażce. "Nie ma możliwości, byśmy zdobyli tytuł"

Szkoleniowiec Legii pojawił się na konferencji prasowej po meczu z Zagłębiem. W jej trakcie Iordanescu mówił o pewnej naiwności, z którą gra jego drużyna. - Jestem tu cztery miesiące. Nigdy nie oskarżałem piłkarzy, biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Tak robiłem w przeszłości, tak robię nadal. Zawsze do tej pory osiągałem swoje cele, ale z naiwnością, jaką gramy, nie ma możliwości, byśmy zdobyli tytuł mistrzowski - powiedział (cytat za: legia.net).

Mimo tej porażki Iordanescu nie obawia się zwolnienia, powołując się na swoje doświadczenie w pracy w roli trenera.

- Moje doświadczenie daje mi pewność, podobnie jak moja przeszłość. Nie przyszedłem tu z trzeciej czy drugiej ligi, ale z dużym doświadczeniem. Byłem w klubach, z którymi sięgałem po trofea, byłem w reprezentacji. Znam swoją pracę. Nie odczuwam strachu. Oczywiście, nie mam wpływu na decyzje ludzi decyzyjnych, ale moja przyszłość nie jest istotna, najważniejsza jest przyszłość klubu - dodał szkoleniowiec Legii.

- Przegraliśmy przez naiwność. W futbolu chodzi głównie o efektywność. Jeśli masz 70 procent posiadania piłki i nie strzelasz gola, to wiele mówi. Jesteśmy w klubie, który musi i chce wygrywać trofea. Nie możesz grać futbolu defensywnego, tylko proaktywny, mieć kontrolę nad meczem i wygrywać. Kontrola bez wykończenia jest nic nie warta. Zawodnicy muszą zrozumieć, że to nie wystarczy, że trener będzie ich bronił. Tu musisz dowozić wynik - podsumował Iordanescu.

Przyszły tydzień będzie niezwykle istotny dla Legii. W czwartek Legia zagra na wyjeździe z Szachtarem Donieck (mecz odbędzie się na stadionie Wisły Kraków), a trzy dni później zmierzy się z Lechem Poznań. Porażka w ligowym hicie może sprawić, że Legia wypadnie definitywnie z walki o mistrzostwo Polski - tym bardziej, jeśli strata do lidera zwiększy się do dwunastu punktów.

Kto mógłby zostać nowym trenerem Legii, jeżeli Iordanescu zostanie zwolniony? Jednym z faworytów może być Aleksandar Vuković, który pozostaje bez pracy od początku lipca br. Vuković pracował w Legii w latach 2015-2022 w różnych rolach. Łącznie Vuković poprowadził Legię jako trener (stały lub tymczasowy) w 90 meczach, a w sezonie 19/20 wywalczył mistrzostwo Polski. - Z mojej perspektywy Vuković w Legii to jest sensowny pomysł - mówił Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni" w "Przeglądzie Sportowym Onet".