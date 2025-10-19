Błysnął w kadrze i się zaczęło. Gruchnęły wieści o transferze do Legii

Marcel Krajewski z Legią Warszawa związany był od 2018 r. Początkowo występował w jej zespołach młodzieżowych, a potem w drugiej drużynie. W pierwszej nie udało mu się zadebiutować. Klub najpierw oddał go na wypożyczenie do Znicza Pruszków, a latem ubiegłego roku sprzedał do Widzewa Łódź. Jak się okazuje, całkowicie z niego nie zrezygnował i w przypadku 20-latka wciąż istnieje możliwość powrotu do stolicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o sytuacji w Legii Warszawa: Ktoś tam chyba oszalał

Kadrowicz Brzęczka wróci do Legii? Jest specjalny zapis

A taki wariant z pewnością ucieszyłby miejscowych kibiców. Krajewski w ostatnim czasie spisuje się bardzo dobrze zarówno w Widzewie, jak i młodzieżowej reprezentacji Polski. W obu drużynach jest podstawowym zawodnikiem. We wtorkowym meczu ze Szwecją wygranym aż 6:0 strzelił kapitalnego gola z dystansu, a w piątek zanotował równie widowiskową asystę w spotkaniu z Radomiakiem Radom (3:2). Jego kontrakt z Widzewem obowiązuje do końca czerwca 2027 r. Jak zatem mógłby wrócić do Legii?

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki, warszawiacy, sprzedając Krajewskiego, zagwarantowali sobie specjalną klauzulę. - Kiedy odchodził z Legii Warszawa, to Legia wpisała sobie kwotę przywołania sobie tego zawodnika z powrotem do siebie. Jeżeli taka decyzja by zapadała, to z tego co wiem, co udało mi się ustalić, to muszą zapłacić 1,5 mln euro - zdradził dziennikarz.

Legia zrezygnowała z piłkarza. Jest opcja awaryjna. "Kwota wydaje się za duża"

Inną kwestią jest to, czy klub rzeczywiście się na coś takiego zdecyduje. Na dziś portal Transfermark.de wycenia wartość prawego obrońcy na jedynie 0,5 mln euro. - To taka kwota, która na dziś wydaje się nieco za duża, ale jeśli Krajewski będzie w Widzewie rósł i w reprezentacji młodzieżowej, no to ktoś, chociażby patrząc na PESEL Pawła Wszołka, mógłby się zastanowić, żeby takiego Krajewskiego w letnim oknie transferowym za 1,5 mln przywołać - powiedział Włodarczyk.

W trwającym sezonie Krajewski rozegrał dla Widzewa 11 meczów - większość w podstawowym składzie. Do tego dołożył trzy występy w kadrze U-21 przeciwko Armenii, Czarnogórze i Szwecji.