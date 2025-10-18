Tak wygląda teraz tabela Ekstraklasy. Niebywałe, gdzie jest Raków

Już przed sezonem mówiło się, że w Ekstraklasie będziemy mieli wyjątkowo dużo zespołów o sporych ambicjach, nawet mistrzowskich. Eksperci wskazywali nie tylko na potencjał Jagiellonii, Legii, Lecha czy Rakowa, ale również wielkie możliwości Pogoni Szczecin czy Widzewa Łódź. Polskie rozgrywki lubią jednak zaskakiwać i tak też to wyglądało w ostatnich tygodniach. Niespodziewanym liderem Ekstraklasy była już Wisła Płock, a ostatnio nad rywalami górował Górnik Zabrze.

Tak wygląda tabela Ekstraklasy po sobotnich meczach. Jest zmiana na szczycie

Ekipa Lukasa Podolskiego pokazała moc tuż przed przerwą reprezentacyjną, pokonując 3:1 Legię Warszawa. W 12. kolejce rozgrywek czekało ją jednak niemałe wyzwanie - starcie z trzecią w tabeli Koroną Kielce. Mecz tych drużyn zakończył się remisem 1:1. Stratę punktów Górnika wykorzystała niedługo później Jagiellonia Białystok, która rozbiła u siebie Arkę Gdynia 4:0. To doprowadziło do zmiany na szczycie tabeli Ekstraklasy. Drużyna Michala Gasparika spadła na drugie miejsce, a Jaga jest liderem.

W sobotę byliśmy świadkami też kolejnego ważnego meczu, z udziałem Cracovii oraz próbującego odnaleźć zagubioną formę Rakowa Częstochowa. Wicemistrzowie Polski ponownie rozczarowali, przegrywając z ekipą z Małopolski 0:2. To oznacza, że już wkrótce mogą wypaść z TOP 10 Ekstraklasy, bo tylko punkt tracą do nich Zagłębie Lubin oraz Pogoń Szczecin, które do akcji ruszą w niedzielę.

Tymczasem Cracovia wyprzedziła Koronę Kielce i awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Jutro będzie mógł jednak dogonić ją Lech Poznań, a w poniedziałek Wisła Płock. Oba kluby mają 18 punktów, przy 21 oczkach krakowskiej drużyny. Strefę spadkową niezmiennie tworzą Bruk-Bet Termalica, Piast Gliwice oraz Lechia Gdańsk, które czekają na swoje mecze w 12. kolejce.

Tak przedstawia się tabela Ekstraklasy po sobotnich meczach 12. kolejki:

1. Jagiellonia Białystok 24 punkty, 11 meczów, 23:13 (+10)

2. Górnik Zabrze 23 punkty, 12 meczów, 19-10 (+9)

3. Cracovia 21 punktów, 11 meczów, 20:12 (+8)

4. Korona Kielce 19 punktów, 12 meczów, 16:11 (+5)

5. Wisła Płock 18 punktów, 10 meczów, 12:7 (+5)

6. Lech Poznań 18 punktów, 10 meczów, 18:16 (+2)

7. Widzew Łódź 16 punktów, 12 meczów, 20:17 (+3)

8. Legia Warszawa 15 punktów, 10 meczów, 13:9 (+4)

9. Radomiak Radom 15 punktów, 12 meczów, 22:22 (0)

10. Raków Częstochowa 14 punktów, 11 meczów, 12:15 (-3)

11. Zagłębie Lubin 13 punktów, 10 meczów, 21:16 (+5)

12. Pogoń Szczecin 13 punktów, 11 meczów, 16:20 (-4)

13. Arka Gdynia 12 punktów, 12 meczów, 7:19 (-12)

14. GKS Katowice 11 punktów, 12 meczów, 16:24 (-8)

15. Motor Lublin 11 punktów, 11 meczów, 13:21 (-8)

16. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 punktów, 11 meczów, 15:21 (-6)

17. Piast Gliwice 7 punktów, 9 meczów, 8:11 (-3)

18. Lechia Gdańsk 7 punktów, 11 meczów, 19:26 (-7)



