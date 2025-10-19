Edward Iordanescu został szkoleniowcem Legii Warszawa przed sezonem 2025/26, zastępując na tym stanowisku Goncalo Feio. Zespół został znacząco wzmocniony, ale nie wszyscy są zadowoleni z wyników. Rumuński trener doprowadził co prawda drużynę do awansu do Ligi Konferencji Europy, ale w PKO Ekstraklasie Legioniści zajmują obecnie 8. miejsce. Spośród dziesięciu meczów cztery wygrali, trzy zremisowali i trzy przegrali.

Żelazny mówi wprost. "Tak się nie buduje klubu"

Gorąco wokół Legii zrobiła się w tygodniu poprzedzającym październikową przerwę reprezentacyjną. Iordanescu bowiem najpierw postawił na rezerwowy skład w spotkaniu z Samsunsporem, które jego zespół przegrał 0:1. Trzy dni później na starcie z Górnikiem Zabrze Legia wyszła najmocniejszym możliwym zestawieniem, ale również musiała uznać wyższość rywala (1:3).

Co jakiś czas pojawiają się dyskusje na temat tego, czy Iordanescu powinien stracić pracę. W przeszłości Legia nie raz pokazywała, że nie ma cierpliwości do trenerów. Mocno do sprawy dotyczącej rumuńskiego szkoleniowca odniósł się Piotr Żelazny (Magazyn Kopalnia, ekspert TVP Sport) w programie "To jest Sport.pl".

- Jeśli ta posada rzeczywiście wisi na włosku, to znaczy, że znowu ktoś tam oszalał. Nie da się tak budować klubu. Myślę, że już to powinni w Warszawie wiedzieć, bo ćwiczą ten scenariusz od lat i wiedzą, gdzie ich on doprowadza - powiedział.

Legia potrzebuje większych sukcesów. "Nie spełnia ambicji"

W przeszłości mówiło się o tym, że Legia zdominuje PKO Ekstraklasę. Tymczasem po ostatnie mistrzostwo Polski Wojskowi sięgnęli w sezonie 2020/21. Minęło zatem sporo czasu. Od tamtego momentu Legia dwukrotnie zdobyła Puchar Polski, miała świetne mecze w europejskich pucharach, a w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Żelazny ocenił, że to za mało i kluczowa w tej chwili jest stabilizacja.

- Ten klub nie spełnia ambicji wszystkich ludzi z nim związanych. Jeżeli chodzisz cały czas tą samą drogą i wpadasz w dziurę, to może trzeba ją ominąć albo czymś załatać. Trener Iordanescu miał za zadanie awansować do fazy ligowej w europejskich pucharach i je wykonał - dodał.

Następne spotkanie Legia Warszawa rozegra w niedzielę. Zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Początek o godz. 17:30.