Co za mecz w Ekstraklasie! Gol w 94. minucie zadecydował

Górnik Zabrze nie przegrał meczu od sierpnia i zasłużenie jest liderem Ekstraklasy. Korona Kielce dotrzymuje jednak zabrzanom kroku - podopieczni Jacka Zielińskiego ostatnio przegrali z Jagiellonią Białystok (1:3), ale wcześniej notowali serię ośmiu meczów bez porażki. Od obu drużyn można było oczekiwać widowiska na najwyższym poziomie.
Już w pierwszych minutach spotkania kielczanie zdecydowanie zaatakowali i mogli wyjść na prowadzenie, ale początkowo Górnik przetrwał napór gospodarzy. W 7. minucie Szymon Marciniak dostał sygnał z wozu VAR o możliwym przewinieniu w polu karnym. Arbiter podbiegł do monitora, a kibice oglądający mecz w telewizji, po raz pierwszy mogli podziwiać nowinkę technologiczną w Ekstraklasie - kamerę sędziowską, która umożliwia śledzenie spotkania z perspektywy arbitra. Okazało się, że Kryspin Szcześniak faulował piłkarza Korony i Marciniak podyktował jedenastkę. Korona tej okazji nie wykorzystała - Marcel Łubik obronił karnego, którego wykonał Dawid Błanik.
W 24. minucie gospodarze mieli kolejną świetną okazję. Do wrzutki wyskoczył Antonin, ale jego strzał głową zatrzymał się na słupku. Górnik miał ogromne szczęście, że w meczu wciąż był bezbramkowy remis.
Tylko że Górnik prosił się o gola. W 42. minucie fatalny błąd popełnił Erik Janża, który sfaulował wbiegającego w pole karne Huberta Zwoźnego. Początkowo Szymon Marciniak nie dojrzał tam faulu, ale polskiego sędziego znów uratował VAR - tym razem Korona strzeliła gola, jedenastkę wykorzystał Martin Remacle.
Do przerwy goście grali słabo, ale Korona prowadziła tylko 1:0 - dla takiej drużyny jak Górnik nie jest to strata nie do odrobienia.
I w drugiej połowie zabrzanie grali już zdecydowanie lepiej. Nie przekładało się to na bramki, ale widać było, że kielczanie tracą siły i coraz bardziej skupiają się na obronie, licząc na kontrataki. Pojawiało się jedynie pytanie - czy gospodarze wytrzymają?
Już wydawało się, że piłkarze Jacka Zielińskiego będą się cieszyć z trzech punktów, ale do rzutu rożnego tuż przed końcem meczu Górnik posłał wszystkie siły - nawet bramkarza. I ta sytuacja zdecydowała. Chaos w polu karnym wykorzystał Rafał Janicki, który w 94. minucie strzelił gola na 1:1 Górnik jeszcze dziś może spaść na drugie miejsce w tabeli. O 17:30 Jagiellonia gra z Arką Gdynia - dla podopiecznych Adriana Siemieńca to świetna okazja, żeby zostać nowym liderem Ekstraklasy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!