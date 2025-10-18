Były trener klubu Ekstraklasy trafi do Jagiellonii?! Mamy odpowiedź

W sobotni poranek Jagiellonia Białystok poinformowała w komunikacie, że Rafał Grzyb przestanie pełnić funkcję asystenta Adriana Siemieńca. Klub nie wskazał powodów rozstania, natomiast kilkanaście godzin wcześniej portal meczyki.pl poinformował, że Grzyb "niespodziewanie otrzymał wypowiedzenie". Grzyb to legenda Jagiellonii - był związany z tym klubem nieprzerwanie od 2010 r., najpierw jako zawodnik (w latach 2010-2019), a potem jako asystent wielu trenerów - Macieja Stolarczyka, Ireneusza Mamrota czy Adriana Siemieńca.

Dlaczego Grzyb odszedł z Jagiellonii? Słyszymy: zostały ustalone szczegóły

Sport.pl skontaktował się z Jagiellonią na kilka godzin przed ligowym meczem z Arką. Gdy zapytaliśmy o szczegóły dot. zwolnienia Grzyba, nie otrzymaliśmy konkretnych powodów. - W piątek na spotkaniu zostały ustalone szczegóły rozstania z Rafałem - usłyszeliśmy.

Niewykluczone, że wkrótce o szczegółach odejścia z Jagiellonii opowie sam Grzyb. Jak przekazał Jakub Kłyszejko z TVP Sport, trener ma to zrobić po tym, jak oficjalnie do sprawy odniesie się Adrian Siemieniec. Zapewne nastąpi na konferencji po meczu Jagiellonia - Arka. "Wątków jest... bardzo dużo" - czytamy.

Z Widzewa do Jagiellonii? Jasny komunikat klubu. "W tym momencie"

Od razu też skorzystaliśmy z okazji, by zweryfikować w klubie informacje nt. Patryka Czubaka. W środę trener rozstał się z Widzewem Łódź, a jego następcą został Igor Jovicević. Czubak był przymierzany do sztabu Adriana Siemieńca jeszcze przed sezonem mistrzowskim Jagiellonii, gdy był on trenerem Stomilu Olsztyn.

Czy teraz taki scenariusz jest możliwy? Czy Jagiellonia rozważa zupełnie innego kandydata niż Czubak? - W tym momencie nie jest planowane dołączenie Pana Patryka do sztabu Jagiellonii - przekazał nam klub z Podlasia.

Czubak był związany z Widzewem w latach 2021-2023, gdy był trenerem rezerw. Potem Czubak wrócił do Widzewa we wrześniu 2023 r. i najpierw był szefem analityków. Po zwolnieniu Daniela Myśliwca Czubak poprowadził drużynę w trzech meczach, a następnie stał się asystentem Zeljko Sopicia. Od 26 sierpnia br. Czubak stał się pełnoprawnym trenerem Widzewa, natomiast w obliczu niesatysfakcjonujących wyników, a także "afery weselnej", rozstał się z klubem.

Jagiellonia z kolei może pochwalić się serią 16 meczów bez porażki, która może zostać podtrzymana po meczu z Arką Gdynia, który rozpocznie się o godz. 17:30.