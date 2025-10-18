15 lat i koniec. Tak Jagiellonia pożegnała legendę. Kibice oburzeni

Jest zaledwie trzech piłkarzy, którzy zagrali ponad 200 meczów dla Jagiellonii Białystok we wszystkich rozgrywkach. Dwóch z nich gra obecnie dla zespołu Adriana Siemienca - to Taras Romanczuk (397) i Jesus Imaz (240). Ten duet uzupełnia Rafał Grzyb, który zagrał 273 spotkania dla Jagiellonii w latach 2010-2019. Po zakończeniu kariery Grzyb pozostał w strukturach Jagiellonii, ale w roli trenera. Zanim zaczął współpracę z Adrianem Siemieńcem, to był asystentem Ireneusza Mamrota, Bogdana Zająca, Piotra Nowaka, Macieja Stolarczyka czy Iwajło Petewa. Teraz klub podjął kluczową decyzję w jego sprawie.

Legenda dostała wypowiedzenie od Jagiellonii? "Brnięcie w kłamstwo"

Jagiellonia wydała komunikat w sobotę o godz. 9:19, że Grzyb przestał pełnić funkcję asystenta trenera Siemieńca w sztabie pierwszego zespołu i zakończył pracę dla klubu. "Rafał, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisała Jagiellonia w swoim wpisie. Grzyb ma zostać pożegnany przed meczem Jagiellonii z Rakowem Częstochowa, który odbędzie się 2 listopada. Czy faktycznie można tu mówić o odejściu Grzyba?

W piątkowe popołudnie portal meczyki.pl podał, że Grzyb niespodziewanie otrzymał wypowiedzenie od władz Jagiellonii. - To prawda, ale nie chcę nic więcej mówić w tej sprawie, dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu - przekazał krótko Grzyb. Grzyb zatem rozstał się z Jagiellonią po 15 latach i na razie nie są znane powody, przez które Grzyb otrzymał wypowiedzenie.

Kibice Jagiellonii jasno wyrazili swój sprzeciw wobec takiej decyzji klubu. "Zrobiliście najdurniejszą rzecz z możliwych: wyrzucać Legendę Jagiellonii dosłownie dzień przed meczem", "nikogo wygranego, wielu rannych, jeden przegrany", "rozumiem, że wstyd tak zwolnić legendę, ale teraz pisanie, że odchodzi, to brnięcie w kłamstwo", "wyrzucanie gościa, który z tym klubem jest prawie 20 lat świadczy o słabości kierownictwa", "można było schować dumę do kieszeni i te formalności rozwiązać inaczej" - czytamy w komentarzach.

Grzyb był tymczasowym trenerem Jagiellonii w dniach 8-30 grudnia 2019 r. i 17 marca - 4 czerwca 2021 r. Wtedy Grzyb poprowadził Jagiellonię w jedenastu meczach, w tym w wygranym 3:2 meczu z Lechem Poznań.

Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym asystentem w sztabie Siemieńca, w miejsce Grzyba. Wiadomo już, że to nie będzie Patryk Czubak, były trener Widzewa Łódź, który był sondowany przez Jagiellonię jeszcze przed sezonem mistrzowskim.

Aktualnie Jagiellonia notuje serię 16 meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Ta seria może zostać przedłużona, jeżeli dziś zespół Adriana Siemieńca co najmniej zremisuje z Arką Gdynia. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17:30.