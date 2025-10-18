Boniek ogłosił po tym, co stało się w meczu Widzewa. "Lepiej smakuje"

Mamy dopiero dwunastą kolejkę Ekstraklasy, a Widzew Łódź miał już trzech trenerów. Ten sezon na ławce trenerskiej Widzewa zaczynał Zeljko Sopić, ale Chorwat stracił pracę po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin. Potem władze Widzewa postawiły na Patryka Czubaka, natomiast wyniki się nie poprawiły, a poza tym pojawiła się "afera weselna". Na dwa dni przed ligowym meczem z Radomiakiem Radom, Widzew ogłosił Igora Jovicevicia, byłego trenera Szachtara Donieck czy Łudogorca Razgrad. Jego debiut był udany, bo Widzew wygrał 3:2 po golach Sebastiana Bergiera, Petera Therkildsena oraz Lindona Selahiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje w Widzewie Łódź? Żelazny: Jestem zdziwiony, spodziewałem się innego zarządzania

Boniek reaguje po debiucie trenera Widzewa. "Dobrze wystartował"

Debiutowi Jovicevicia w Widzewie przyglądał się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN opublikował dwa wpisy na portalu X po zakończeniu spotkania. "Dobry i zwycięski mecz Widzewa. Dobrze wystartowała drużyna i nowy Trener" - pisze Boniek. "Śniadanko dzisiaj po wygranej Widzewa lepiej smakuje. Pod wieczór liczę także na Zawiszę" - dodaje.

"To będzie toporny Widzew pod tym trenerem", "Widzew ma szczęście", "słabo to wyglądało" - czytamy w komentarzach internautów pod wpisem Bońka.

Co wcześniej Boniek mówił nt. Jovicevicia? - Jovicević był przez kogoś widziany parę dni temu w Warszawie. Natomiast jest to trener z ciekawym CV, który coś dobrego zrobił. Był Sopić, był Czubak, który miał chyba podpisany kontrakt na cztery lata, kto zatem wymyślił Sopicia i Czubaka? Wydaje mi się, że wymyślił go nowy człowiek w Widzewie - Dariusz Adamczuk, bo to jest trener pokroju Runjaicia oraz Gustafssona - opowiadał Boniek w Kanale Sportowym.

"Założę się, że za pięć miesięcy nowy Nasz Mister będzie się komunikował w naszym języku" - stwierdził były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zobacz też: Nowe wieści ws. Modera. Trener wszystko wyśpiewał

Nowy trener Widzewa nie ma wątpliwości. "Zobaczyłem ambicję i wiarę"

Przy okazji powitalnej konferencji prasowej Jovicević nie ukrywał, że jego marzeniem jest zdobywać trofea z Widzewem. Do tego jednak daleka droga.

- Zobaczyłem ambicję i wiarę w ten zespół. Oczywiście, to wszystko wymaga czasu. Jestem dumny mogąc być częścią waszej rodziny i zrobię wszystko, co potrafię, by Widzew osiągnął to, co w latach 90. Podczas spotkania, na którym przedstawiono mi wizję rozwoju klubu, poczułem dużą energię od właściciela i dyrektorów - opowiadał nowy trener Widzewa (cytat za: widzewtomy.net).

W kolejnym meczu Widzew Łódź zagra na wyjeździe z Motorem Lublin. To spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 20:30.