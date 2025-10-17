Jagiellonia Białystok od początku sezonu umiejętnie łączy grę w lidze i europejskich pucharach. Podopieczni Adriana Siemieńca są niepokonani od lipcowej porażki z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:4). W piątek - dzień przed najbliższym meczem białostoczan z Arką Gdynia - w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia.

Legenda odchodzi z Jagiellonii. Dzień przed meczem

"Na ławce rezerwowych najpewniej zabraknie już Rafała Grzyba, czyli dotychczasowego asystenta Siemieńca. Z naszych informacji wynika, że w piątek Grzyb niespodziewanie otrzymał wypowiedzenie z klubu" - czytamy na portalu Meczyki.pl.

Grzyb w rozmowie z powyższym źródłem potwierdził te doniesienia. - To prawda, ale nie chcę nic więcej mówić w tej sprawie, dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu - stwierdził.

Rafał Grzyb to legenda Jagiellonii Białystok. W klubie był od sezonu 2009/10. Najpierw (2009-2019) rozegrał dla niego 273 mecze, zdobywając w nich osiem goli i notując 10 asyst. Zdobył z Jagiellonią krajowy puchar i Superpuchar.

Od 2019 roku był członkiem sztabów szkoleniowych. Jako asystent pomagał Ireneuszowi Mamrotowi, Bogdanowi Zającowi, Iwajło Petewowi, Piotrowi Nowakowi, Maciejowi Stolarczykowi, a ostatnio Adrianowi Siemieńcowi.

Grzyb w 2019 i 2021 dwukrotnie zostawał tymczasowym trenerem Jagiellonii. Samodzielnie poprowadził ją łącznie w 11 meczach, w których odniosła cztery zwycięstwa, zanotowała trzy remisy i poniosła cztery porażki.

Jagiellonia Białystok z dorobkiem 21 punktów zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli. Traci tylko punkt do pierwszego Górnika.

Białostoczanie mają na swoim koncie także jedno zwycięstwo w Lidze Konferencji. W pierwszej kolejce rozgrywek pokonali Hamrun 1:0. Gola zdobył Jesus Imaz.