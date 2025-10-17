Boniek zobaczył, kto został trenerem Widzewa i wydał wyrok

"Czasem czuję się "kliknięcie" w środku i wiesz, że chcesz być tego częścią. Od kilku dni czuję ogromne pragnienie, by zdobyć z Wami trofeum. Po to tu przyszedłem. Chcę grać w europejskich rozgrywkach i wznieść trofeum. Potrzebuję wojowników i zespołu. Potrzebuję dobrych ludzi i liderów! Potrzebuję ludzi, którzy uwierzą, że możemy wznieść trofeum. Jestem tutaj po to. Tylko po to. Oddam Wam całe moje serce. Mogę za Was zginąć na każdym p********m treningu, ale chcę wygrać!" - to przemowa nowego trenera Widzewa Łódź Igora Jovicevicia, opublikowana przez łódzki klub w mediach społecznościowych. Zareagował na nią Zbigniew Boniek, który podał dalej wpis, dodając emotikony serca, kciuka w górę i piłki. Po chwili opublikował jeszcze jeden wpis.

Boniek zabrał głos. Chodzi o nowego trenera Widzewa

"Założę się, że za pięć miesięcy nowy Nasz Mister będzie się komunikował w naszym języku" - napisał były prezes PZPN, który zdaje się być optymistycznie nastawiony do wyboru nowego szkoleniowca Widzewa. Jovicević to człowiek z imponującym jak na polskie warunki CV. Prowadził Szachtara Donieck w Lidze Mistrzów, a z Łudogorcem Razgrad zdobył mistrzostwo i puchar Bułgarii.

Jovicević będzie już trzecim trenerem, który poprowadzi Widzew w tym sezonie. Rozgrywki rozpoczął Żeljko Sopić, a po jego zwolnieniu obowiązki pierwszego trenera przejął Patryk Czubak, który na stanowisku wytrzymał jednak zaledwie sześć spotkań.

Najbliższy mecz Widzewa Łódź odbędzie się w piątek 17 października. O 20:30 łodzianie zmierzą się u siebie z Radomiakiem Radom. Będzie to debiut chorwackiego szkoleniowca.